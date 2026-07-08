Việt Nam hướng tới trở thành điểm hẹn mới của du lịch Halal

Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026 là diễn đàn quốc tế đầu tiên do các cơ quan Chính phủ Việt Nam tổ chức, thể hiện quyết tâm đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành du lịch. Với môi trường chính trị ổn định, thiên nhiên đa dạng, văn hóa giàu bản sắc, ẩm thực phong phú cùng vị trí kết nối thuận lợi với Đông Nam Á, Nam Á và Trung Đông, Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển dòng khách Hồi giáo.

Tỉnh Khánh Hòa có văn hóa độc đáo, đa dạng thuận tiện phát triển sản phẩm du lịch phục vụ cộng đồng Hồi giáo

Là địa phương đăng cai hội nghị, Khánh Hòa xác định phát triển du lịch Halal là một trong những định hướng quan trọng nhằm mở rộng thị trường khách quốc tế. Theo ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa, địa phương đang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn Halal; xây dựng khu vực cầu nguyện tại sân bay, cơ sở lưu trú và các điểm du lịch; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường Hồi giáo trọng điểm.

Hội nghị thu hút đông đảo các đại biểu đến từ các bộ, ngành và đoàn ngoại giao

Theo đánh giá của các nhà quản lý, chuyên gia, đến năm 2030, thế giới dự kiến có khoảng 245 triệu lượt khách du lịch Hồi giáo với mức chi tiêu từ 255 đến 280 tỷ USD. Nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan đã xây dựng hệ sinh thái Halal để thu hút dòng khách này.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết, nước ta có lợi thế khi nằm gần các thị trường Hồi giáo lớn. Nhiều địa phương đã bước đầu hình thành các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với khách Hồi giáo. Để khai thác hiệu quả thị trường này, Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal đồng bộ; hoàn thiện tiêu chuẩn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới dịch vụ đạt chuẩn, tăng cường chuyển đổi số, xúc tiến quảng bá và kết nối doanh nghiệp với các đối tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh: "Xây dựng hệ sinh thái du lịch Halal đồng bộ, lấy du khách làm trung tâm, cần phát triển đồng thời hệ thống lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan, vui chơi, giải trí, mua sắm, sức khỏe, không gian cầu nguyện. Thông tin hướng dẫn, nền tảng số… đảm bảo tiêu chuẩn Halal. Mục tiêu không chỉ cung cấp một số dịch vụ riêng lẻ mà phải tạo nên hành trình du lịch thuận tiện, an toàn, thân thiện cho du khách Hồi giáo".

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Hồi giáo mới chiếm khoảng 3%. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, đây là dư địa rất lớn để mở rộng thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho rằng, phát triển du lịch Halal không chỉ là mở thêm một phân khúc khách mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được kỳ vọng sẽ đề xuất những giải pháp thiết thực, mở ra các khuôn khổ hợp tác mới, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị Halal toàn cầu.

"Coi du lịch Halal không chỉ là phát triển một phân khúc khách, mở ra cơ hội, không gian phát triển mới của đất nước. Coi đây không chỉ là câu chuyện của ngành du lịch mà còn là câu chuyện của hội nhập, kết nối và khát vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến bao trùm, chất lượng, mắt xích quan trọng, thành viên có trách nhiệm trong nền kinh tế toàn cầu", Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nói.

Chứng nhận Halal - vé thông hành cho hàng Việt tiếp cận thị trường lớn nhất ASEAN VOV.VN - Indonesia là quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, việc thâm nhập thị trường đầy tiềm năng này đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định địa phương - một trong những quy định quan trọng nhất là Chứng nhận Halal.