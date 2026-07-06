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Việt Nam - Lào: Nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư song phương

Thứ Hai, 11:32, 06/07/2026
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VOV.VN - Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào năm 2025 chính thức đạt 2,98 tỷ USD, tăng trưởng 32,7% so với năm 2024. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ và kết quả tích cực từ các chính sách tạo thuận lợi thương mại, kết nối chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 từ ngày 7-9/6/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt, thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.

Trước đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 50 năm quốc khánh của Lào năm 2025, lãnh đạo cấp cao 2 nước đã nhất trí nâng quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm mức mới, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và đồng hành lâu dài vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith tại Hà Nội vào tháng 3/2026, hai Bộ trưởng đã thống nhất phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Lào đạt 4 tỷ USD trong năm 2026.

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Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith

Trong mối quan hệ Việt Nam - Lào, hợp tác kinh tế luôn là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng qua các năm. Đối với Việt Nam, thị trường Lào luôn được đánh giá là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp trong nước phát triển thị trường vào các nước ASEAN. Việt Nam và Lào gần gũi về địa lý, có ưu thế về thuận tiện giao thông, cũng như gần gũi về văn hóa và tiêu dùng.

Bên cạnh đó, hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.300km, đi qua địa giới hành chính của 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 10 tỉnh của Lào, là khu vực có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào có 09 cửa khẩu quốc tế, 06 cửa khẩu chính, 18 cửa khẩu phụ cùng 27 lối mở và thành lập 09 Khu kinh tế cửa khẩu…

Thời gian qua, việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ.

Theo số liệu thống kê từ hải quan, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào năm 2025 chính thức đạt 2,98 tỷ USD, tăng trưởng 32,7% so với năm 2024. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ và kết quả tích cực từ các chính sách tạo thuận lợi thương mại, kết nối chuỗi cung ứng giữa hai quốc gia.

Tình hình thương mại song phương Việt Nam - Lào trong giai đoạn nửa đầu năm 2026 ghi nhận những diễn biến đầy sôi động, đồng thời chuẩn bị cho các cột mốc kích cầu lớn vào giữa năm. 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Lào đã chính thức vượt mốc 1 tỷ USD. Đánh giá về kết quả hợp tác thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malaythong Kommasith cho hay, hợp tác thương mại giữa hai nước đang phát triển bền vững, trong đó giao thương, trao đổi hàng hóa ngày càng được mở rộng, cán cân xuất nhập khẩu tương đối cân bằng và ổn định, tạo nền tảng cho quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài.

Về hoạt động đầu tư, tính đến hết tháng 4/2026, Lào là quốc gia nhận nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam với trên 6,6 tỷ USD, chiếm 26,8% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Đánh giá về kết quả hoạt động đầu tư của Việt Nam trong giai đoan vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Lào cho biết: “Đầu tư của Việt Nam vào Lào tăng trưởng ổn định. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư phần lớn vào các lĩnh vực như năng lượng (thủy điện), khai khoáng, nông nghiệp và các ngành dịch vụ khác”.

Đến nay, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu ngân sách cho Lào, đóng góp gần 160 triệu USD cho công tác an sinh xã hội.

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mối quan hệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư giữa hai nước hết sức quan trọng và cần phát huy. Nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển, Chính phủ hai nước giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào thúc đẩy, nâng cấp các thỏa thuận thương mại đã ký kết, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng thương mại… nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai nước, tạo nền tảng cho một mối quan hệ kinh tế bền vững và lâu dài, hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.

 

Trần Tuấn-Cảnh Thành/VOV-Vientiane
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