Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 44,3 tỷ USD, tăng 6,9% so với tháng trước; trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 21,5 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng trước và trị giá nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước.

Cụ thể, trong tháng 5, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều có sự gia tăng so với tháng trước như: dầu thô đạt 190 triệu USD, tăng 62,5%; hàng giày dép ước tính đạt 1,75 tỷ USD, tăng 20,2% so với tháng trước; hàng thủy sản xuất khẩu của cả nước là 750 triệu USD, tăng 18,3% so với tháng trước; sắt thép các loại xuất khẩu ước tính là 600.000 tấn, tăng 5,4% so với tháng trước… Duy nhất với mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 5 có sự giảm nhẹ so với tháng trước.

Việt Nam nhập siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 5/2019

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 22,8 tỷ USD, tăng 8,6% so với tháng trước. Trong đó, mặt hàng xăng dầu các loại đạt 650.000 tấn, giảm 34,1% so với tháng trước, trị giá là 430 triệu USD, giảm 33,8%; các mặt hàng còn lại như sắt thép các loại, vải các loại, kim loại thường khác, điện thoại các loại và linh kiện… nhập khẩu đều tăng so với tháng trước.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

So với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 5 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 202,02 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu ước đạt 100,74 tỷ USD tăng 6,7% thấp hơn nhiều mức tăng 19% và 17,5% của 5 tháng đầu năm 2017 và 2018. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước đạt 101,28 tỷ USD tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2019 ước tính thâm hụt 1,3 tỷ USD. Với kết quả ước tính này, tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2019, Việt Nam nhập siêu 548 triệu USD./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER