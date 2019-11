Việt Nam tham dự Triển lãm Cơ sở hạ tầng Indonesia 2019

Triển lãm cơ sở hạ tầng Indonesia 2019 diễn ra từ ngày 6-8/11/2019 tại thủ đô Jakarta với sự tham gia của hơn 240 nhà cung cấp thiết bị đến từ 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Phát biểu khai mạc triển lãm về cơ sở hạ tầng lớn nhất tại Indonesia, Tổng thống Joko Widodo khẳng định mặc dù trong 5 năm tới Indonesia sẽ ưu tiên nguồn nhân lực nhưng phát triển cơ sở hạ tầng sẽ không bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu của triển lãm lần này là thu hút các chuyên gia từ các lĩnh vực năng lượng, đường sắt và thiết bị xây dựng.

Đại sứ Phạm Vinh Quang (giữa) cùng công ty Vĩnh Hưng tại gian hàng Việt Nam.

Triển lãm cơ sở hạ tầng Indonesia 2019 quy tụ các nhà cung cấp thiết bị trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, xây dựng và kỹ thuật. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có doanh nghiệp sản xuất thiết bị vật tư giao thông tham gia triển lãm này.

Trả lời phỏng vấn phóng viên đài VOV, Đại sứ đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia, ông Phạm Vinh Quang cho biết: "Xây dựng là lĩnh vực phát triển thứ 3 ở Indonesia sau công nghiệp và thương mại. Là một đất nước có hơn 17.000 hòn đảo nên việc di chuyển cần nhu cầu lớn.

Xây dựng cơ sở hạ tầng là một trong năm mục tiêu chủ chốt của Tổng thống Joko Widodo trong cả hai nhiệm kì. Tới đây, Tổng thống có kế hoạch rời thủ đô tới Kalimantan nên Indonesia đang kêu gọi đầu tư. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Việt Nam để tham gia vào lĩnh vực hạ tầng cơ sở và xây dựng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ hỗ trợ các công ty Việt Nam trong việc tham khảo thị trường, nắm bắt chính sách của Indonesa, hiểu hơn về văn hoá kinh doanh và tiếp xúc thêm đối tác và hiểu hơn về đối thủ cạnh tranh tại thị trường Indonesia".

Gian hàng của Việt Nam có đại diện là Công ty cổ phẩn Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý của khách tham quan hội chợ. Các sản phẩm được trưng bày tại gian hàng là những sản phẩm do chính nhà máy Vĩnh Hưng IP sản xuất, đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất đồng bộ neo dự ứng lực, gối cầu, khe co giãn, vách chống ồn, lan can và các sản phẩm cơ khí khác.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo tham quan hội chợ.

Đánh giá cao các thiết bị vật tư do chính Việt Nam sản xuất, ông Andy Syukri, Chủ tịch Hiệp hội cầu đường Indonesia cho biết: "Tôi thấy Việt Nam gần đây phát triển rất tốt trong các sản phẩm lĩnh vực xây dựng mà Indonesia có thể hợp tác. Tôi vừa làm việc với công ty Vĩnh Hưng và cảm thấy có rất nhiều khả năng hợp tác. Trước đây chúng tôi thường nhập gối cầu, sản phẩm mà chúng tôi rất cần để xây dựng cầu đường từ các nước khác, hoá ra Việt Nam đã có thể sản xuất gối cầu này. Tôi rất quan tâm tới điều này và hi vọng sẽ có sự hợp tác với công ty Việt Nam trong tương lai".

Cũng tại triển lãm, Bộ Công trình và Nhà ở Công cộng sẽ cung cấp một số dự án cơ sở hạ tầng ban đầu tại tỉnh Kalimantan, nơi đặt thủ đô mới của Indonesia, liên quan đến tài nguyên nước, đường, cầu cũng như nhà ở cho các nhà cung cấp tham gia triển lãm./.