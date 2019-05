VietinBank đoạt giải “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam”

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tài chính Tương lai vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), The Asian Banker đã vinh danh VietinBank là “Ngân hàng Tài trợ Thương mại (TTTM) tốt nhất Việt Nam” (The Best Trade Finance Bank in Vietnam 2019). Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp (2017 - 2018 - 2019), VietinBank nhận giải thưởng quốc tế đặc biệt này.

Nâng tầm vị thế

Để được vinh danh giải thưởng “Ngân hàng TTTM tốt nhất Việt Nam”, VietinBank đã đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe của Ban Tổ chức như: Khảo sát khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp; tăng trưởng về thị phần, chất lượng và quy mô hoạt động Thanh toán quốc tế (TTQT) và TTTM; vai trò tiên phong về đổi mới công nghệ và sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng xuất nhập khẩu…

VietinBank đã được Hội đồng các lãnh đạo quốc tế khu vực Châu Á đánh giá là ngân hàng tốt nhất Việt Nam, vượt qua các ngân hàng quốc tế và nội địa trong hoạt động cung cấp dịch vụ TTTM tại Việt Nam.

VietinBank vừa được The Asian Banker vinh danh là “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam”.

Thành tựu trên là những nỗ lực của VietinBank khi không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường hiệu quả hoạt động, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm ấn tượng với dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt là thành công trong đầu tư và cải tiến công nghệ cùng với chất lượng vận hành xuất sắc, các sản phẩm, dịch vụ TTTM vượt trội của VietinBank.

Việc được The Asian Banker đánh giá cao và trao giải thưởng 3 năm liên tục khẳng định uy tín, vị thế nổi bật và bền vững của VietinBank trên thị trường trong lĩnh vực TTQT và TTTM. Đồng thời, là động lực thúc đẩy VietinBank tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng. Đặc biệt là mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế và nâng tầm vị thế của VietinBank trong khu vực.

VietinBank - Ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được trao giải

Giải thưởng “ Ngân hàng TTTM tốt nhất Việt Nam” là giải thưởng uy tín, minh bạch và có quy trình đánh giá nghiêm ngặt, được trao hàng năm để ghi nhận thành tựu kinh doanh xuất sắc trong lĩnh vực TTTM và TTQT, quản lý dòng tiền của các định chế tài chính ở Châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi. Mỗi năm, giải thưởng sẽ được The Asian Banker lựa chọn và trao cho một ngân hàng duy nhất tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Emmanuel Daniel, Chủ tịch Asian Banker nhiệt liệt chúc mừng các ngân hàng, các định chế tài chính đã đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như: đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản lý rủi ro, tuân thủ, trí tuệ nhân tạo, thành công trong các sáng kiến công nghệ, giải pháp ưu việt cho khách hàng. Đồng thời, ông Emmanuel Daniel cũng nhấn mạnh rằng, “luật chơi” đang thay đổi, vì chúng ta đang vận hành trong một thế giới liên tục vận động.

Ngày nay, mỗi sản phẩm mới do ngân hàng tung ra chưa chắc đã bảo đảm mang lại hiệu quả, trong khi đi đôi với nó là các yêu cầu quản lý rủi ro, tuân thủ, chi phí marketing... Ngoài ra, nhiều tổ chức phi ngân hàng có thể cung cấp những sản phẩm hấp dẫn hơn nhờ công nghệ số. Vì thế, vấn đề quan trọng là các ngân hàng sẽ mang lại giá trị gì cho khách hàng trong môi trường kinh doanh thay đổi từng giờ? Đó là lý do The Asian Banker đánh giá cao các định chế tài chính đang chú trọng số hóa hoạt động ngân hàng, số hóa sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ phi ngân hàng và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Hiện nay, The Asian Banker cũng đang thay đổi tiêu chí đánh giá các tổ chức để trao giải thưởng. Theo đó, The Asian Banker không chỉ tập trung vào ngân hàng, mà còn mở rộng phạm vi đánh giá các tổ chức phi ngân hàng có những đột phá công nghệ mang lại giá trị cho khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Ông Emmanuel Daniel khẳng định, để được vinh danh các giải thưởng của The Asian Banker trong thời điểm này, các tổ chức đạt giải đã thể hiện yếu tố thành công của mình không phải chỉ từ số liệu thị phần hay tốc độ tăng tài sản, mà là từ những sáng kiến liên tục đổi mới công nghệ và những giá trị họ mang lại cho khách hàng. Hoạt động này dựa trên cơ sở phát huy các nhân tố thành công như công nghệ, dữ liệu hay cơ sở quan hệ khách hàng vững mạnh trong kỷ nguyên số./.