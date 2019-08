Vietjet Thailand là thương hiệu tuyển dụng tốt nhất châu Á 2019

Đây là giải thưởng do Employer Branding Institute, World HRD Congress & Stars of the Industry Group bình chọn nhằm tôn vinh nỗ lực và thành tựu của các doanh nghiệp châu Á trong quản lý nguồn nhân lực, đồng thời tri ân những nỗ lực cải tiến mạnh mẽ trong hoạt động tuyển dụng cũng như tạo ra các tiêu chuẩn quốc tế, môi trường làm việc chuyên nghiệp cho người lao động.

Vietjet Thailand đã gây ấn tượng với Hội đồng bình chọn nhờ chiến lược xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng xuất sắc cùng với những cải tiến mạnh mẽ trong các chính sách nguồn nhân lực tiêu chuẩn quốc tế, những giá trị tốt đẹp đến từ tầm nhìn và văn hóa, khuyến khích đóng góp, cải tiến sáng tạo trong công việc và phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Vietjet Thailand được vinh danh là thương hiệu tuyển dụng tốt nhất châu Á năm 2019.

Năm nay, Vietjet Thailand nằm trong số 250 doanh nghiệp đến từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất sắc được lựa chọn là thương hiệu tuyển dụng tốt nhất châu Á bởi một ban giám khảo khó tính là các chuyên gia trong ngành, các nhà kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp...

Giải thưởng Thương hiệu tuyển dụng tốt nhất châu Á cũng là bằng chứng cho những nỗ lực nhất quán của Vietjet Thailand trong việc xây dựng một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, phát triển nguồn lực con người và khuyến khích người lao động phát triển cả về công việc cũng như con người.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho thành công của sự kiện tuyển dụng SkyCareer Festival của Vietjet Thailand diễn ra 2 năm qua tại Thái Lan. Sự kiện SkyCareer Festival đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ tại xứ sở Chùa Vàng và các nước trong khu vực tham gia ứng tuyển, chắp cánh cho rất nhiều ước mơ bay thành hiện thực.

Đầu năm 2019, Vietjet Thailand cũng đã nhận giải Thương hiệu Nhà tuyển dụng tốt nhất toàn cầu năm 2019 tại Ấn Độ.

Vietjet đã nhiều năm được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá về môi trường làm việc, tuyển dụng, nhân sự, mới đây nhất là giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2019" do tạp chí HR Asia trao tặng.

Với nguồn nhân lực đến từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, Vietjet nói chung và Vietjet Thailand nói riêng là các doanh nghiệp đa quốc gia, đa văn hóa, thành công trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường làm việc tốt, lành mạnh, thúc đẩy phát triển nguồn lực con người...

Những giải thưởng danh giá ở tầm khu vực, tầm thế giới là minh chứng cho những thành quả mà Vietjet, Vietjet Thailand đạt được những năm qua trong công tác quản lý nguồn nhân lực./.