Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách ngồi đúng số ghế khi đi máy bay

Theo Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), việc ngồi không đúng số ghế có thể gây ảnh hưởng tới các hành khách khác trên chuyến bay, ảnh hưởng trật tự, an ninh, an toàn trên chuyến bay. Do đó, hành khách lên tàu bay cần ngồi đúng số ghế theo như ghi trên thẻ lên tàu bay hoặc theo hướng dẫn của tiếp viên. Trong chuyến bay, hành khách không tự ý đổi chỗ ngồi khi chưa thông báo và có sự cho phép của thành viên tổ bay.

Hành khách cần ngồi đúng số ghế ghi trên thẻ lên tàu bay hoặc theo sự hướng dẫn của tiếp viên.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về vị trí ghế ngồi, các hành khách cần bình tĩnh, xuất trình thẻ lên tàu bay và tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên. Tuyệt đối không thực hiện các hành vi gây rối, gây gổ, không chấp hành hướng dẫn của thành viên tổ bay. Hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013.

Các hành vi gây rối, gây gổ, không chấp hành hướng dẫn của tổ bay sẽ bị xử phạt theo quy định.

Trước đó, trên chuyến bay của Vietnam Airlines đã xảy ra một số trường hợp vi phạm quy định trên chuyến bay, như: khách vi phạm trật tự trên chuyến bay, khách không chấp hành hướng dẫn của tiếp viên, khách gây rối trên chuyến bay... ./.

