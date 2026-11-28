Cụ thể, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao bang Hessen (CHLB Đức) vào ngày 27/11.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về triển vọng thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác giữa VIFC-HCMC với bang Hessen, Trung tâm Tài chính Frankfurt và các định chế tài chính tại Frankfurt, hướng tới kết nối hệ sinh thái tài chính Việt Nam với một trong những trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu.

VIFC-HCMC thúc đẩy hợp tác với bang Hessen và Trung tâm Tài chính Frankfurt của Đức (ảnh VIFC-HCMC)

Hai sáng kiến trọng tâm được phía bang Hessen đề xuất bao gồm: thúc đẩy xây dựng Tuyên bố chung về hợp tác giữa bang Hessen/Frankfurt và phía Việt Nam, dự kiến xem xét ký kết trong Quý I/2027; khả năng thành lập Nhóm công tác chung với sự tham gia của các cơ quan liên quan và mở rộng kết nối tới các định chế tài chính lớn tại Frankfurt như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) và Sở Giao dịch Chứng khoán Đức (Deutsche Börse).

Phía Đức đề xuất thúc đẩy xây dựng Tuyên bố chung về hợp tác giữa bang Hessen/Frankfurt và phía Việt Nam (ảnh: VIFC-HCMC)

Phía VIFC-HCMC đề xuất phối hợp với Trường Đại học Việt Đức (VGU), bang Hessen và các đối tác giáo dục tại Frankfurt thông qua Học viện VIFC (VIFC Academy), nhằm xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên gia và chương trình thực tập thực tế tại các định chế tài chính ở Frankfurt.

Phía Đức đánh giá cao định hướng hợp tác này và sẵn sàng hỗ trợ kết nối các cơ hội thực tập tại các định chế tài chính ở Frankfurt, đồng thời hỗ trợ thông tin về thủ tục thị thực và hành chính cho nhân sự VIFC-HCMC. Bên cạnh đó, các bên cũng trao đổi về tiềm năng phối hợp phát triển các chương trình đào tạo sau đại học và đào tạo điều hành trong lĩnh vực tài chính thông qua mạng lưới liên kết giữa VGU và các trường đại học tại bang Hessen.

VIFC-HCMC cũng chia sẻ nhu cầu phát triển thị trường vốn, đặc biệt là nghiên cứu phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu xanh nhằm huy động nguồn lực cho các dự án phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược. Trung tâm cũng đang phối hợp với các đối tác quốc tế, trong đó có Deutsche Bank, tìm hiểu khả năng tiếp cận nhà đầu tư Đức và châu Âu.

VIFC-HCMC mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ một trong những trung tâm tài chính lớn và uy tín như Frankfurt (ảnh: VIFC-HCMC)

VIFC-HCMC mong muốn bang Hessen và Frankfurt chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tham gia các dự án thí điểm, và cử chuyên gia giàu kinh nghiệm sang TP.HCM để hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng khung pháp lý 5 năm tới, hạ tầng thị trường vốn, lĩnh vực tuân thủ, kiểm toán nội bộ và giám sát giao dịch.

VIFC-HCMC cũng đang mời gọi các ngân hàng Đức tham gia hệ sinh thái, đồng thời đề nghị tổ chức một hội thảo xúc tiến đầu tư kết nối VIFC-HCMC với cộng đồng doanh nghiệp Đức tại TP.HCM vào đầu năm tới.

Ông Nguyễn Hồng Văn, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC cho biết: “VIFC-HCMC định hướng phát triển thành một trung tâm tài chính hiện đại, kết nối sâu rộng với thị trường toàn cầu. Chúng tôi mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ một trong những trung tâm tài chính lớn và uy tín như Frankfurt, đồng thời nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Đức để phục vụ quá trình phát triển Trung tâm”.