Vinamilk đạt doanh thu 18.465 tỷ đồng Quý 3 cùng các vinh danh trong và ngoài nước

Tăng trưởng thị trường trong nước và nước ngoài

Doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk trong Quý 3 đạt 18.465 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất đạt 2.962 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 53.461 tỷ đồng và LNST hợp nhất đạt 8.605 tỷ đồng, duy trì mức tăng trưởng hai chữ số lần lượt là 14,5% và 30,6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp Quý 3 đạt 41,4%, giảm nhẹ 20 điểm cơ bản so với cùng kỳ do chi phí đầu vào có xu hướng tăng. Tuy vậy, lũy kế 9 tháng đạt 42,5%, tăng 120 điểm cơ bản.

Đổi mới danh mục sản phẩm và tăng cường trải nghiệm, tiếp cận người tiêu dùng giúp Vinamilk tiếp tục tăng trưởng doanh thu Quý 3 (Ảnh: Vi Nam)

Doanh thu thuần trong nước Quý 3 đạt 14.718 tỷ đồng, tăng 8,8%; lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 41.313 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Vinamilk cũng đã vượt mốc 1.000 cửa hàng trên toàn quốc, góp phần mở rộng độ phủ và tăng cường khả năng kết nối trực tiếp người tiêu dùng.

Mặt khác, hoạt động kinh doanh quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng vào kết quả chung của Vinamilk. Doanh thu thuần thị trường nước ngoài Quý 3 đạt 3.747 tỷ đồng, tăng 8,3%; lũy kế 9 tháng năm 2026 đạt 12.148 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng và nỗ lực của Vinamilk. Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác để tối ưu kế hoạch cung ứng và giao hàng, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án vận hành phù hợp với diễn biến của từng thị trường. Tính lũy kế đến thời điểm hiện nay, công ty đã xuất khẩu đến 67 thị trường quốc tế.

Không ngừng nâng chuẩn, liên tiếp nhận nhiều vinh danh

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, doanh nghiệp không ngừng nâng chuẩn, với danh mục sản phẩm đang được trẻ hóa và cao cấp hóa, tiên phong cho các nhu cầu đang là xu hướng nổi trội trên thế giới như cao đạm, ít đường, không lactose và dinh dưỡng chuyên biệt.

“Ông lớn” ngành sữa tiên phong cho ra mắt các sản phẩm là xu hướng nổi trội trên thế giới được người tiêu dùng đón nhận (Ảnh: Vi Nam)

“Đổi mới sáng tạo và chuyên biệt hóa sản phẩm bám sát nhu cầu người tiêu dùng là động lực phát triển của Vinamilk. Công ty luôn chủ động đón đầu các xu hướng tiêu dùng mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người tiêu dùng”, ông Trí cho biết.

Vừa qua, Vinamilk đã cải tiến dòng sản phẩm sữa Flex, với hình ảnh hiện đại và các đặc tính không chứa lactose, giàu canxi và bổ sung đạm, cho nhu cầu dinh dưỡng của người trẻ tuổi và ghi nhận tăng trưởng tích cực. Đồng thời, doanh nghiệp cũng mở rộng trải nghiệm tiêu dùng thông qua các sản phẩm và quy cách mới như lốc 4 hộp sữa chua ăn Star kết hợp hai vị; hay sữa chua uống sệt tiệt trùng ít đường dạng túi.

Việc tiếp cận và ứng dụng các thành tựu nghiên cứu mới là hướng đầu tư quan trọng của doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Vinamilk Optimum Gold là một trong những ví dụ. Đây là sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phức hợp 6 HMO, là nhóm dưỡng chất hiện diện tự nhiên trong sữa mẹ có vai trò nuôi dưỡng các lợi khuẩn quan trọng trong hệ tiêu hóa, từ đó góp phần hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của trẻ.

Vinamilk Optimum Gold, sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng 6 HMO, được vinh danh Thương hiệu của năm tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 (Ảnh: Desmond Liu)

Tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 (World Branding Awards 2026 - 2027) diễn ra ở Vương quốc Anh, Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm (Brand of the Year). Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục sữa công thức trẻ em.

Dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Công ty cũng vinh dự đón nhận Anh hùng lao động và Huân chương Độc lập hạng Nhất của Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận cho những đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Mai Kiều Liên là nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam duy nhất ba năm liên tiếp được Fortune vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á và Vinamilk liên tục trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 vừa diễn ra ở TP.HCM đầu tháng 11, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên cũng nhận hai danh hiệu của Fortune dành cho cá nhân và doanh nghiệp. Bà là nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam duy nhất ba năm liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á và Vinamilk duy trì vị thế trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á.

Vinamilk tiếp tục được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia lần thứ 9 liên tiếp với 12 dòng sản phẩm được công nhận trong kỳ xét chọn năm 2026.