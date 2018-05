Vinamilk lên tiếng về sự việc nông dân đổ sữa ở điểm thu mua

Mạng xã hội xuất hiện video clip quay cảnh người đàn ông chở một số thùng sữa đến một đại lý thu mua sữa bò của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk (đóng tại TX Thái Hòa, Nghệ An) đổ các thùng sữa này chảy lênh láng ra sân với vẻ bất bình.

Người đàn ông đổ sữa ra đường để phản đối việc giá thu mua sữa giảm từ 14.000 đồng/lít xuống còn 8.000 đồng/lít.

Người đàn ông đổ sữa ra giữa sân. (Ảnh: Vietnamnet)

Đại diện Vinamilk tại Nghệ An cho biết đã làm việc với hộ nông dân giải thích các lý do làm ảnh hưởng đến giá sữa thu mua thực tế, hộ chăn nuôi đã nhập sữa trở lại, xóa bỏ clip đăng tải trên mạng. Đây là sự việc đơn lẻ một hộ dân nóng giận không hiểu đã làm ảnh hưởng đến phong trào chăn nuôi chung.

Theo số liệu thông kê từ Nhà máy sữa Nghệ An, nhà máy thu mua sữa của 103 hộ ở Nghệ An, tổng sản lượng 9 tấn/ngày, giá bình quân 12.727 đồng/lít. Đây là mức giá cao nhất tại Việt Nam và cao hơn so với giá sữa thế giới từ 131-171%./.

Vinamilk trồng gần 100.000 cây xanh và tặng 66.000 ly sữa tại Cà Mau VOV.VN - Chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam do Vinamilk cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trồng gần 100.000 cây các loại tại Cà Mau. Cô gái Hà Lan ra mắt sản phẩm sữa tiệt trùng có đường PROTEIN+ mới VOV.VN - Nhãn hàng Cô Gái Hà Lan vừa ra mắt sản phẩm sữa tiệt trùng có đường Protein+TM với công thức bổ sung hàm lượng Protein sữa chất lượng cao.