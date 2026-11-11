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Vĩnh Long đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Tư, 19:18, 11/11/2026
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VOV.VN - Đến ngày 30/10, tỉnh Vĩnh Long mới giải ngân hơn 43% kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phấn đấu giải ngân toàn bộ nguồn vốn được giao trước ngày 31/12/2026.

Theo báo cáo, năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đã phân bổ đủ 679 tỷ đồng vốn ngân sách để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 7 xã, gồm: Long Hồ, An Bình, Trà Côn, Bảo Thạnh, An Hiệp, Ba Tri và Tân Thủy.

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Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tầng tại các xã đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2026

Đến nay, các địa phương đạt từ 7-9/10 tiêu chí nông thôn mới, đang tập trung hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu để phấn đấu đạt chuẩn trong năm nay. Những nội dung cần ưu tiên gồm quy hoạch, giao thông, văn hóa và một số yêu cầu về hệ thống chính trị. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn còn chậm. Tính đến ngày 30/10, giá trị giải ngân mới đạt hơn 294,3 tỷ đồng, tương đương 43,4% kế hoạch.

Đối với công tác giảm nghèo, kết quả rà soát sơ bộ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 cho thấy, toàn tỉnh còn 7.126 hộ nghèo, chiếm 0,7%, giảm 1.611 hộ so với đầu năm và vượt chỉ tiêu giảm nghèo được giao. Số hộ cận nghèo còn 16.666 hộ, chiếm 1,63%, giảm 2.580 hộ.

Theo kết quả rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2027-2030, toàn tỉnh có 9.952 hộ nghèo, chiếm 0,97% và 20.341 hộ cận nghèo, chiếm 1,99%.

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Vĩnh Long quyết tâm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm nay

Để bảo đảm tiến độ các chương trình, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ngành phối hợp với địa phương rà soát từng nội dung còn vướng mắc, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, bảo đảm tiến độ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026.

Đồng thời, các địa phương phải tập trung hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định và phấn đấu giải ngân toàn bộ nguồn vốn được giao trước ngày 31/12/2026.

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Vĩnh Long tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

VOV.VN - Vĩnh Long đang triển khai cao điểm 90 ngày để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giải ngân theo kế hoạch năm 2026. Toàn tỉnh vẫn còn 18 dự án chưa khởi công, trong khi công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án còn chậm.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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