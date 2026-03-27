Vĩnh Long tăng cường quản lý giá cước vận tải trước biến động giá nhiên liệu

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tác động của giá xăng, dầu đến giá cước vận tải trên địa bàn, đặc biệt là đối với vận tải hành khách và các mặt hàng thiết yếu. Các doanh nghiệp vận tải được yêu cầu thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước theo quy định của Luật Giá năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo việc tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch.

Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường, tập trung vào việc kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết. Các đơn vị có mức tăng giá cao bất thường sẽ là đối tượng kiểm tra trọng điểm; những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quan điểm của tỉnh là kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá cước vận tải một cách thiếu căn cứ.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chủ động rà soát, tối ưu phương án tổ chức hoạt động, bố trí phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế nhằm hạn chế xe chạy rỗng, tiết kiệm nhiên liệu và nâng cao hiệu quả khai thác. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đáng chú ý, tỉnh Vĩnh Long định hướng các đơn vị từng bước chuyển đổi phương tiện sang sử dụng năng lượng điện, năng lượng sạch, góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng đến phát triển vận tải bền vững, thân thiện với môi trường.

Các xe khách đang hoạt động trên địa bàn Vĩnh Long

Với các giải pháp đồng bộ nêu trên, UBND tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng sẽ kiểm soát tốt giá cước vận tải trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.