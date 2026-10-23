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Vĩnh Long tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Thứ Sáu, 20:23, 23/10/2026
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VOV.VN - Vĩnh Long đang triển khai cao điểm 90 ngày để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giải ngân theo kế hoạch năm 2026. Toàn tỉnh vẫn còn 18 dự án chưa khởi công, trong khi công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án còn chậm.

Đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long chỉ đạt hơn 55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân cả nước. Toàn tỉnh vẫn còn 18 dự án chưa khởi công, trong khi công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn.

Trước thực tế này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch hành động cao điểm “90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026”, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh thi công các dự án đã có mặt bằng; đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân.

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Các công trình xây dựng tại Vĩnh Long đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kế hoạch được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang cho biết, tiến độ giải ngân thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu, dù gần đây đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, các đơn vị thi công và địa phương cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

“Trong thời gian vừa qua tiến độ giải ngân các công trình của tỉnh thì tỉnh giải ngân chậm và chưa đáp ứng yêu cầu. Thì tỉnh đã ban hành ‘Kế hoạch 90 ngày’ để tập trung giải ngân từ đây tới cuối năm cho những công trình lớn. Nhìn chung hiện tình hình có chuyển biến. Tuy nhiên các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ, đồng thời các xã phường phải tập trung tháo gỡ, giải phóng mặt bằng. Hy vọng từ nay tới cuối năm tỉnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ”, ông Trần Trí Quang chi biết thêm.

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Lãnh đạo Vĩnh Long đến khảo sát thực tế tại các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh.
Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL
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