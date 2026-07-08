Vĩnh Long tập trung phát triển nuôi tôm theo hướng hiện đại, bền vững



Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Vĩnh Long hiện có sản lượng tôm nuôi bình quân hơn 300.000 tấn mỗi năm, gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các xã, phường ven biển của tỉnh đã thả nuôi khoảng 65.000 ha tôm các loại, thu hoạch 163.000 tấn, đạt hơn 91% kế hoạch năm. Nghề nuôi tôm tiếp tục được duy trì và mở rộng, góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ sản xuất giống, cung ứng thức ăn, vật tư thủy sản, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động nông thôn.

Nông dân Vĩnh Long thu hoạch tôm thẻ nuôi theo hình thức siêu thâm canh

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 477.000 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt trên 353.000 tấn, bằng 51,5% kế hoạch năm. Tuy nhiên, ngành thủy sản Vĩnh Long vẫn đối mặt với khó khăn về nguồn cung con giống chất lượng cao chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Trước thực tế đó, tỉnh đang khẩn trương xây dựng đề án phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiện đại; từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, thủy lợi, quan trắc môi trường và xử lý nước thải. Đồng thời, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến tôm công suất 18.000 tấn mỗi năm và các dự án nuôi tôm công nghệ cao quy mô 360 ha.

Tôm thẻ chân trắng thương phẩm

Ông Phạm Minh Truyền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Đầu tư hoàn chỉnh về cơ sở là hạ tầng thủy lợi, cơ sở hạ tầng về điện và cơ sở hạ tầng về giao thông; tập trung đầu tư nuôi tôm công nghệ cao phù hợp với từng đối tượng đầu tư. Trong đó ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh các cơ sở hạ tầng cho những vùng đã nuôi tôm nước lợ công nghệ cao cũng như những vùng sắp quy hoạch nuôi tôm công nghệ cao sắp tới".