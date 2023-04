VN-Index tiếp tục có quán tính giảm điểm và kiểm định mức hỗ trợ 1.030 điểm

Thị trường sẽ đi ngang và giảm điểm

VN-Index phiên giao dịch 25/4 tiếp tục chịu áp lực giảm điểm, áp lực bán mạnh hơn trong phiên chiều khi không giữ được vùng giá hỗ trợ 1.040 điểm. Kết phiên giao dịch ngày 25/4, VN-Index giảm 6,51 điểm (-0,63%) về mức 1.034,85 điểm với khối lượng giao dịch, thanh khoản gia tăng, thể hiện áp lưc bán mạnh hơn. Độ rộng trên HOSE tiêu cực với 247 mã giảm điểm (06 mã giảm sàn), 119 mã tăng điểm (07 mã tăng trần) và 58 mã giữ giá tham chiếu. HNX-Index giảm mạnh hơn 2,07 điểm (-1,00%) về 204,69 điểm, độ rộng tiêu cực với 110 mã giảm giá (9 mã giảm sàn), 53 mã tăng giá (6 mã tăng trần) và 65 mã giá tham chiếu.

Thanh khoản trên hai sàn niêm yết đạt 10.586,31 tỷ đồng tăng so với phiên giao dịch trước thể hiện khá nhiều mã chịu áp lực bán mạnh, khối lượng gia tăng đột biến. Nhóm mã chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất là nhóm chứng khoán sau khi đã có nhịp tăng giá mạnh trên nền thanh khoản của thị trường chung vẫn chưa cải thiện như: CTS (-6,98%), VDS (-6,88%), AGR (-6,61%), MBS (-6,32%) ... Nhóm ngân hàng vẫn tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản ở dưới mức trung bình, ảnh hưởng đến thị trường chung với: LPB (-2,24%), HDB (-2,13%), STB (-1,96%), TCB (-1,69%)... Nhóm cổ phiếu bất động sản phân hóa, đa phần nhiều mã chịu áp lực điều chỉnh với thanh khoản gia tăng hơn với: DIG (-4,14%), NVL (-2,14%), IJC (-1,85), DXG (-1,57%) ngoài ra một số mã tăng giá như: HDC (+1,53%), HDG (+ 0,63%)... Đa phần các nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy với thanh khoản dưới mức trung bình khi tâm lý thị trường đang thận trọng trước kỳ nghĩ lễ kéo dài sắp đến.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), VN-Index tiếp tục một phiên giảm điểm với mẫu nến dạng Marubozu đi kèm giá đóng cửa thấp nhất ngày cho thấy đà giảm chiếm hoàn toàn ưu thế. Việc giảm điểm vẫn đi kèm thanh khoản ở mức thấp, cho thấy tín hiệu bán tháo không diễn ra. Xu hướng ngắn hạn hiện tại vẫn tiếp tục là sideway down và chỉ số đang hướng xuống vùng hỗ trợ dưới của khung đi ngang tích lũy nhiều tuần ở quanh khu vực 1.015 – 1.030 điểm. Do việc thanh khoản giao dịch không ghi nhận mức đột biến nên chỉ số rất khó có thể biến động với biên độ lớn như tăng mạnh hay giảm mạnh. Đà giảm phiên 25/4 tập trung nhiều ở các cổ phiếu trụ và nhóm chứng khoán. Ngược lại, các nhóm ngành như may mặc, cảng biển và mía đường vẫn duy trì tăng điểm.

“Với áp lực nghỉ lễ sắp tới, thị trường sẽ đi ngang và giảm điểm nhưng vẫn kỳ vọng có phiên phục hồi để kiểm tra lại vùng cân bằng trước đó đã để mất. Với xu hướng ngắn hạn đang là sideway down như hiện tại, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới mà nên tập trung xử lý danh mục trước đó nếu có nhịp hồi phục trở lạ”, chuyên gia của TVSI nêu quan điểm.

VN-Index tiếp tục có quán tính giảm điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tiếp, với giá đóng cửa ở mức gần thấp nhất trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế, và xu hướng giảm tiếp tục được duy trì. Do đó, khả năng thị trường sẽ tiếp tục có quán tính giảm điểm trước khi tìm được vùng cân bằng mới.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 26/4, VN-Index sẽ có quán tính giảm điểm trong phiên sáng để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.025 – 1.030 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.015 – 1.020 điểm. Sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày. Trong đó, vùng hỗ trợ là vùng có thể xuất hiện lực cầu giúp chỉ số phục hồi trở lại, và vùng kháng cự là vùng có thể xuất hiện lực bán khiến chỉ số giảm trở lại”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Các chuyên gia của Công Ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định mức hỗ trợ 1.030 điểm trong phiên giao dịch hôm nay 26/4. Đồng thời, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong vài phiên tới và chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa xuyên thủng mức hỗ trợ 1.030 điểm. Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư vẫn nên chú ý vào các chiến lược đầu cơ ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ hoặc các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy cơ hội ngắn hạn tiếp tục thu hẹp và đây chưa phải là thời điểm phù hợp để mở rộng danh mục đầu tư.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp ở mức 30-40% danh mục. Đồng thời, các nhà đầu tư có thể tiếp tục quan sát diễn biến thị trường trong những phiên giao dịch tới để chờ điểm mua lướt sóng ngắn hạn của chúng tôi. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chưa nên bán ra ở vùng giá hiện tại do thị trường có thể sẽ có nhịp hồi phục trong vài phiên tới”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị./.