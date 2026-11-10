Vụ đấu giá nhầm 1,4 tỷ đồng/m2 ở Ninh Bình: Xã xin hướng dẫn hoàn tiền đặt trước

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Lý Nhân cho biết, liên quan đến phiên đấu giá có 11 lô đất được trả giá cao bất thường từ 850 triệu đồng đến 1,468 tỷ đồng/m², địa phương đã có báo cáo sơ bộ gửi UBND tỉnh Ninh Bình.

Theo báo cáo, ngày 7/11, UBND xã Lý Nhân tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất thuộc xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ (nay là xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình).

Khu đất đấu giá tại xã Lý Nhân

Trong tổng số 70 lô đất dự kiến đưa ra đấu giá, có 68 lô đủ điều kiện, 2 lô phải tạm dừng do chưa hoàn thiện các điều kiện pháp lý.

Kết quả, trong số 68 lô đã tổ chức bán hồ sơ đấu giá, có 38 lô đấu giá thành công, 30 lô đấu giá không thành. Tổng số tiền trúng đấu giá là 1.498,738 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 1.457,748 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số 38 lô đấu giá thành công, có 11 lô được trả giá ở mức cao bất thường, với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 1.447 tỷ đồng. Trong khi đó, 27 lô còn lại dự kiến thu về 50,896 tỷ đồng.

Các lô đất được trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá.

Báo cáo của UBND xã Lý Nhân nêu rõ, một số khách hàng chủ quan, không nghiên cứu kỹ quy chế trước khi tham gia đấu giá, dẫn đến nhầm lẫn đơn vị tính giữa giá tiền trên mỗi mét vuông và giá tiền cho cả lô đất. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức và kết quả phiên đấu giá.

Vụ đấu giá đất nông thôn cao bất thường ở Ninh Bình: Cơ quan chức năng vào cuộc VOV.VN - Lãnh đạo xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình đã lên tiếng về vụ đấu giá đất nông thôn cao bất thường ở thôn Thượng Châu sau khi một số lô đất nông thôn được trả giá cao lên đến gần 1,5 tỷ đồng/m².

Sau phiên đấu giá, một số khách hàng đã có đơn đề nghị UBND xã và đơn vị tổ chức đấu giá giải quyết việc nhầm lẫn khi ghi mức giá trả trên mỗi mét vuông với số tiền trả cho cả lô đất. Những người này mong muốn được hoàn trả tiền đặt trước đối với các lô đất đã tham gia đấu giá tại phiên đấu giá ngày 7/11.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của một số khách hàng, UBND xã Lý Nhân đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và đơn vị tổ chức đấu giá rà soát toàn bộ quy trình tổ chức phiên đấu giá, kiểm tra các hồ sơ, văn bản liên quan để xem xét, giải quyết kiến nghị của công dân

Theo UBND xã Lý Nhân, việc nhầm lẫn trong quá trình tham gia đấu giá của khách hàng chưa có tiền lệ đối với các phiên đấu giá trên địa bàn xã. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản, UBND xã Lý Nhân đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp hướng dẫn phương án giải quyết đối với đề nghị của các công dân.

Đối với 2 lô đất phải tạm dừng và 30 lô đấu giá không thành, UBND xã Lý Nhân sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và các điều kiện liên quan để tổ chức đấu giá theo quy định. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào cuối tháng 11/2026.