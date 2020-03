Vụ Đông Xuân bội thu nhưng vẫn cần chú trọng an ninh lương thực

Tổng diện tích xuống giống toàn vùng Nam bộ vụ Đông Xuân 2019-2020 là hơn 1,6 triệu ha, giảm 68.500 ha. Năng suất trung bình ước đạt 69,35 tạ/ha, tăng hơn 2 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Dù hạn mặn diện tích giảm nhưng vụ Đông Xuân vẫn bội thu, chỉ giảm 129.800 tấn so với vụ Đông Xuân 2018–2019 (dự kiến giảm 436.000 tấn, do chuyển đổi diện tích đất lúa là 63.000 ha).



Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi cho biết, năm nay xâm nhập mặn đến sớm hơn 3 tháng, hạn mặn năm nay vượt mặn kỷ lục năm 2015-2016. Dù hạn mặn nhưng vụ Đông Xuân vẫn bội thu vì chúng ta đã có kế hoạch ứng phó. Tuy nhiên, chúng ta cần đánh giá lại, có kịch bản ứng phó với hạn mặn có thể diễn ra các năm tới với mức sâu hơn.

Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2019-2020.

“Các địa phương giao các cơ quan có kế hoạch ứng phó với hạn mặn. Công trình lớn chống hạn mặn cần được tính toán lại, tiếp tục rà soát chuyển đổi cây trồng vật nuôi thích ứng với hạn mặn, đặc biệt việc nước sinh hoạt cho người dân” - ông Nguyễn Văn Tỉnh nói.

Vụ Hè Thu ứng phó với đợt xâm nhập mặn tháng 4 mức độ ít nhất bằng năm 2015-2016, vụ Thu Đông dự báo lũ nhỏ sẽ thuận lợi cho sản xuất, ông Tỉnh cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, đến thời điểm này, vụ đông xuân năm 2020 tại các tỉnh miền Nam đã cơ bản giành thắng lợi quan trọng, vượt qua ảnh hưởng của tình hình hạn mặn diễn biến cực đoan.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh.

“Dự báo diễn biến hạn mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, có nguy cơ ảnh hưởng bất lợi tới vụ Hè Thu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương trong vụ Hè Thu 2020 cần phải điều chỉnh lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa một cách linh hoạt nhằm đảm bảo diện tích, năng suất và sản lượng, thau chua rửa mặn trước khi xuống giống. Đối với vụ Thu Đông xây dựng kế hoạch hiện nay sẽ giao động từ 750.000 - 800.000 ha, tùy theo nước lũ như thế nào. Mục tiêu là đảm bảo về tổng sản lượng lương thực cho cả năm” - Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nói.

Căn cứ nhu cầu tiêu dùng lúa gạo trong nước, dự trữ và xuất khẩu để có điều chỉnh cơ cấu sản xuất cho hợp lý. Trong thời điểm dịch Covid-19, vấn đề đảm bảo an ninh lương thực rất quan trọng nhất khi nhu cầu lương thực của thị trường trong nước và thế giới đều tăng, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết thêm.

Theo kế hoạch, vụ Hè Thu năm nay, toàn vùng Nam bộ sẽ gieo sạ 1,6 triệu ha; sản lượng ước đạt gần 9,2 triệu tấn. Đối với vụ Thu Đông, vùng đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ 750.000 ha./.