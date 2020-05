Vụ Thủ Thiêm: Cử tri bên ngoài bức xúc, cử tri dự họp không nêu ý kiến

Sáng nay (11/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị số 7) gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phan Nguyễn Như Khuê và Trịnh Ngọc Thuý tiếp xúc cử tri Quận 2. Nhiều cử tri quan tâm đến vấn đề Thủ Thiêm không được mời vào hội trường dự do vẫn đang triển khai biện pháp phòng chống dịch covid-19.

Rất đông người dân đã có mặt tại Nhà thiếu nhi Quận 2, nơi diễn ra buổi tiếp xúc nhưng do vẫn đang triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên chỉ có khoảng 90 cử tri được mời vào trong hội trường, điều này đã khiến nhiều cử tri không được dự bức xúc.

Ông Nguyễn Châu Hùng, phường Bình Khánh, Quận 2 nói: "Mỗi một lần họp với Đoàn ĐBQH là một cơ hội để cho người dân Thủ Thiêm chúng tôi bày tỏ tâm tư nguyện vọng. Nhưng hôm nay buổi tiếp xúc này lại không cho cử tri vào nên chúng tôi vô cùng bức xúc".

Bà Lê Thị Kim Thanh, người cũng có những nội dung khiếu kiện có liên quan đến khu 160 ha tái định cư nhưng không được dự bày tỏ: "Không cho tiếp xúc thì đâu biết việc gì… Người ta làm ăn khó khăn, con cái đi học không có tiền đóng, không có nhà ở… Phải rõ ràng, trả lời dứt khoát cho người dân để họ yên ổn làm ăn, chứ không thể cứ trông chờ mãi được".

Bên trong hội trường, hơn 10 đại biểu phát biểu ý kiến, nhưng không có ý kiến khiếu nại liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự kiến cuối tháng 5, Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại



Về tiến độ giải quyết các vướng mắc liên quan đến Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND Quận 2 Nguyễn Phước Hưng cho biết, Quận đang triển khai thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ ở khu 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch, tinh thần là cố gắng làm nhanh nhất theo Kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ và Nghị quyết 40 của HĐND TPHCM. Trong khi đó, về trường hợp 5 khu phố ở 3 phường: An Khánh, Bình An, Bình Khánh, do “giãn cách xã hội” để phòng chống Covid-19 nên chưa thực hiện đối thoại với người dân và nội dung này dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới.