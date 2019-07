Vươn lên từ vùng đất khó Phước Cát

Năm 2015, Phước Cát được tỉnh Lâm Đồng công nhận là xã nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng và đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở Phước Cát không ngừng đổi thay, phát triển. Giữa năm 2018, Phước Cát vinh dự được Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết thành lập thị trấn Phước Cát- một đô thị mới đã được hình thành nằm giữa vùng đất giáp ranh 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước.

Cơ sở chế biến hạt điều của ông Bảy.

Từ năm 2005 trở lại đây, nhờ hệ thống thủy điện trên sông Đồng Nai điều tiết nước trong mùa mưa nên Phước Cát không còn bị lũ lụt nữa. Điều này tạo thuận lợi cho người dân ở Phước Cát trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, đặc biệt là sản xuất lúa nước trên vùng đất bồi, đất lầy ven sông.

Từ chỗ thường xuyên nhận gạo cứu trợ của nhà nước, Phước Cát trở thành trung tâm sản xuất lúa giống và gạo mang thương hiệu “Lúa-Gạo Cát Tiên” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận sở hữu xuất xứ hàng hóa.

Ông Lê Văn Bảy, Giám đốc Hợp tác xã thương mại dịch vụ Lê Gia kể rằng: Năm 1982, ông là một trong những người đầu tiên từ Bình Định vào Phước Cát, huyện Cát Tiên khai hoang lập nghiệp. Hơn 35 năm gắn bó với mảnh đất này, từ hai bàn tay trắng nay ông Bảy đã tạo dựng nên một cơ nghiệp vững chắc.

Đi lên từ nông nghiệp, nhưng mấy năm lại đây ông Bảy chuyển sang làm dịch vụ, kinh doanh. Hợp tác xã Lê Gia của ông vừa sản xuất cây giống, cung ứng vật tư nông nghiệp, lại vừa thu mua chế biến hạt điều xuất khẩu. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã Lê Gia đã thu mua của bà con nông dân trong vùng hơn 600 tấn hạt điều để chế biến, xuất khẩu. Ông Bảy đã tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 80 lao động.

“Mình cũng có cái may mắn hơn so với một số người, vậy nên cũng cần có tinh thần trách nhiệm với những người xung quanh, với làng xóm, kể cả mấy thành viên của hợp tác xã. Cao điểm nhất lên đến 120 lao động làm việc trong hợp tác xã. Bình quân mỗi người đạt 4,5 triệu/tháng”, ông Bảy cho hay.

Một nhân vật tiêu biểu nữa đó là ông Nguyễn Văn Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Cát. Năm 2010 ông Thịnh đầu tư một máy xay xát lúa gạo và mở trang trại nuôi lợn. Từ một trạm xay xát nhỏ, nay đã trở thành nhà máy chế biến lúa gạo với công xuất 18.000 tấn/năm.

Cơ sở nuôi tằm của ông Nguyễn Văn Thịnh.

6 tháng đầu năm nay đã cung ứng ra thị trường gần 10.000 tấn gạo mang thương hiệu “Gạo Cát Tiên”. Trang trại nuôi lợn của ông Thịnh cũng không ngừng phát triển. Hơn 100 con lợn nái luân phiên sinh đẻ đều dặn. Tất cả số lợn con ông Thịnh đều nuôi thành lợn thịt mới xuất chuồng. Bình quân mỗi tháng xuất chuồng 8 tấn thịt lợn, thu trên 50 triệu tiền lãi.

Ông Thịnh là người tiêu biểu về công tác từ thiện của huyện Cát Tiên. Làm giàu cho mình, nhưng không quên giúp đỡ bà con thôn xóm, đặc biệt là các hội viên hội cựu chiến binh, tạo nguồn vốn, bố trí việc làm cho họ vươn lên thoát nghèo.

Hai năm lại đây, ông Thịnh mở thêm ngành nghề sản xuất kinh doanh mới. Đó là trồng dâu, nuôi tằm. Hiện Hợp tác xã Phước Cát của ông Thịnh đã có 12 ha đất trồng dâu và trang trại nuôi tằm được xây dựng khép kín, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân trong vùng.

“Thời gian tới, hợp tác xã sẽ cố gắng mở mang để giải quyết thêm lao động ở địa phương. Giai đoạn vừa qua, hợp tác xã cũng đã giải quyết công ăn việc làm với mức lương rất hấp dẫn với bà con ở địa phương nên bà con rất hưởng ứng giúp xây dựng hợp tác xã”, ông Thịnh nói.

Ông Võ Trung Linh, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Cát cho biết thu nhập bình quân của người dân trong thị trấn năm 2018 đạt 48 triệu đồng. Năm 2019 này phấn đấu đạt trên 50 triệu đồng. Tuy nhiên nguồn thu nhập này chủ yếu từ việc sản xuất nông nghiệp, sản xuất cung ứng lúa giống và gạo đặc sản.

“Định hướng của địa phương hiện nay đang giảm dần cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp. Mặc dù đa phần bà con làm nông nghiệp, tuy nhiên chúng tôi đang thực hiện theo hướng chuyển đổi tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu ngành. Vì đối với thị trấn Phước Cát có tiềm năng phát triển về dịch vụ. Trong đó hiện nay tỉnh đã có hướng hỗ trợ mở tuyến du lịch ở 3 điểm trên địa bàn là khảo cổ Cát Tiên, đến Khu uỷ khu 6 và Chùa gỗ Phước Cát”, ông Linh cho biết thêm.

Thị trấn Phước Cát có tiềm năng phát triển về dịch vụ.

Phước Cát bây giờ đã là thị trấn. Nhà cao tầng mọc lên, các trục phố chính đã có đèn chiếu sáng. Một đô thị mới đã hình thành ở một vùng nông thôn hẻo lánh.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho rằng: Phước Cát có đủ điều kiện để tiếp tục vươn lên trở thành điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của huyện Cát Tiên.

Theo ông Phúc, về thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trước đây xã Phước Cát có điều kiện phát triển nông nghiệp và phát triển thương mại dịch vụ. Về nông nghiệp thì Phước Cát có diện tích đất phù sa ven sông phù hợp phát triển trồng lúa nước, với cây dâu tằm và cây ăn quả. Đảng uỷ xã đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cây trồng, tập trung đầu tư thâm canh tăng năng suất.