WB cảnh bảo rủi ro từ thương chiến Mỹ - Trung đối với Việt Nam

Tại buổi cập nhật kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 10/10, chuyên gia của WB nhận định trong trung hạn triển vọng kinh tế của Việt Nam vẫn tích cực, tăng trưởng GDP sẽ giảm từ 7,1% năm 2018 xuống mức 6,6% năm 2019 do tăng trưởng xuất khẩu chậm lại và tăng trưởng sản xuất nông nghiệp yếu hơn.

Mức tăng trưởng cả năm 2019 vẫn trong mục tiêu 6,6-6,8% của Quốc hội và được giữ nguyên so với dự báo đưa ra tháng 7 của WB. (Ảnh minh họa)

Trong kỳ dự báo (2019-2021), WB cho rằng, lạm phát dự kiến ở Việt Nam vẫn thấp hơn chỉ tiêu 4% mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra, còn tài khoản vãng lai vẫn thặng dư nhưng ở mức thấp.

Theo đánh giá của WB, Việt Nam dường như hưởng lợi bởi chuyển dịch hướng xuất khẩu khi tranh chấp thương mại Mỹ - Trung leo thang. Trong nửa đầu năm 2019, xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ tăng 33% so với cùng kỳ, chiếm 22% tổng kim ngạch của cả nước. Việt Nam được hưởng thêm thị phần của các mặt hàng của Trung Quốc suy giảm do bị Mỹ áp thuế khẩu cao hơn, chẳng hạn điện thoại và linh kiện, máy tính, hàng may mặc, da giày, đồ gỗ, thép và nhựa.

Dù vậy, các chuyên gia của WB cảnh báo Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ bất định cao hơn và khả năng các chuỗi giá trị toàn cầu bị gián đoạn. Việt Nam còn có thể trở thành đối tượng của các biện pháp thuế quan và bảo vệ thương mại khác của Mỹ khi thặng dư thương mại với nước này ngày càng tăng lên.

Căng thẳng thương mại leo thang và suy giảm toàn cầu mạnh hơn so với dự kiến có thể gây áp lực cho đà tăng trưởng của Việt Nam. Nhìn từ trong nước, công cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và khu vực ngân hàng chậm lại có thể tác động bất lợi về tài chính - vĩ mô và làm suy giảm tăng trưởng trong dài hạn, WB lưu ý./.