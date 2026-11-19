

Hiệu quả từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Tại xã Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng, trên công trường cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào nhóm hộ Lũng Tao trên, xóm Lũng Túm, không khí thi công đang khẩn trương. Phần nền đường cơ bản hoàn thành; các tổ thi công tập trung xây dựng cống, rãnh thoát nước dẫn vào nhà dân. Nhà thầu phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng trong tháng 11/2026.

Trên công trường cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào nhóm hộ Lũng Tao trên, xóm Lũng Túm, không khí thi công đang khẩn trương

Trước đây, khu vực này thấp trũng. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước từ trên cao đổ xuống thường tràn vào nhà, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân. Tuyến đường được mở rộng, nâng cao nền và bổ sung hệ thống thoát nước được kỳ vọng sẽ giúp người dân vơi đi nỗi lo mỗi khi mùa mưa đến. Chị Dầm Thị Tiên, người dân tộc Nùng ở xóm Lũng Túm chia sẻ, trước kia cứ hễ khi mưa xuống là nước tràn vào nhà chị liên tục. Bây giờ được Nhà nước làm đường, nâng nền đường lên nên nước có chỗ thoát đi, vì vậy chị và gia đình rất vui.

"Sắp tới có đường to đi vào, không khó khăn nữa người dân ai cũng vui mừng, đi lại thì dễ dàng hơn, con cháu đi học cũng dễ hơn, mình đi chăn trâu chăn bò cũng dễ hơn nữa”- chị Dầm Thị Tiên phấn khởi nói.

Địa hình Lục Khu nhiều núi đá tai mèo khiến việc mở đường, đào móng gặp nhiều khó khăn

Tuyến đường ở Lũng Túm là một trong nhiều công trình thiết yếu được xã Tổng Cọt triển khai trong năm 2026 bằng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, danh mục đầu tư còn có tuyến đường liên xã từ xóm Kính Trên, xã Hồng Sỹ đến xóm Pài Bá, tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng; dự án định canh, định cư Tà Cán hơn 6 tỷ đồng; đường giao thông nông thôn Cọt Nưa - Lũng Mằn hơn 5 tỷ đồng; mương thủy lợi Rằng Hán ở xóm Kéo Sỹ gần 3 tỷ đồng và bể nước sinh hoạt tập trung tại xóm Lũng Rỳ gần 1 tỷ đồng...

Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu phải thường xuyên bám công trường, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công

Địa hình Lục Khu nhiều núi đá tai mèo khiến việc mở đường, đào móng gặp nhiều khó khăn. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu phải thường xuyên bám công trường, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công. Ông Sầm Đức Chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tổng Cọt cho biết: Việc thi công các tuyến đường tại khu vực Lục Khu gặp nhiều khó khăn bởi hầu như tuyến đường nào cũng đều vướng đá. Nhưng với tinh thần cố gắng vì mục tiêu chung để bà con đi lại, sinh hoạt thuận lợi, từ chủ đầu tư đến tư vấn giám sát, nhà thầu đều cùng nhau cố gắng để đảm bảo tiến độ các dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng.

"Ban Quản lý dự án xã được giao trên 20 tỷ đồng kể cả nguồn vốn chuyển từ năm 2025, đến nay đã giải ngân trên 13 tỷ, đạt gần 65%, với tinh thần đến 31/12 sẽ phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn được giao. Để làm được như vậy hằng ngày chúng tôi đều phải bám sát hiện trường và đôn đốc các nhà thầu thi công khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Người dân đều rất phấn khởi, đặc biệt là các công trình cấp nước sinh hoạt. Bởi ở đây mùa khô hạn thì kéo dài đến 3-4 tháng, không có mưa, khi ấy những công trình này sẽ phát huy được công năng, đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt bà con hằng ngày”- ông Sầm Đức Chính thông tin thêm.

Ngoài tuyến đường ở Lũng Túm, Tổng Cọt, tỉnh Cao Bằng cũng đang triển khai nhiều công trình mục tiêu quốc gia như tuyến đường liên xã từ xóm Kính Trên, xã Hồng Sỹ đến xóm Pài Bá; dự án định canh, định cư Tà Cán; đường giao thông nông thôn Cọt Nưa - Lũng Mằn; mương thủy lợi Rằng Hán ở xóm Kéo Sỹ; bể nước sinh hoạt tập trung tại xóm Lũng Rỳ...

Bên cạnh công trình giao thông thì nước sinh hoạt là nỗi lo kéo dài ở Tổng Cọt mỗi khi bước vào mùa khô. Do địa phương không có nguồn nước mạch tự nhiên, khoảng 97% dân số chủ yếu sử dụng nước mưa. Khi khô hạn kéo dài, chính quyền xã phải đề nghị các sở, ngành và lực lượng chức năng hỗ trợ téc, xe bồn chở nước đến các xóm. Trong bối cảnh đó, công trình bể chứa nước tập trung tại xóm Lũng Rỳ được kỳ vọng bổ sung nguồn nước phục vụ người dân.

Ông Dương Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tổng Cọt cho biết, địa phương xác định giải ngân nguồn vốn và đẩy nhanh các hạng mục là nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay. Các bộ phận chuyên môn, trong đó có Ban Quản lý dự án và Phòng Kinh tế, phối hợp theo dõi tiến độ từng công trình.

“Tổng Cọt là xã vùng cao biên giới hạ tầng về giao thông còn rất yếu, nước sinh hoạt thiếu nghiêm trọng, không có nguồn nước mạch, 97% dân số chủ yếu là dùng nước mưa. Cho nên là trong thời gian giáp hạt hàng năm đều rất khó khăn trong vấn đề nước. Hầu như những năm nào mà khô hạn thì chúng tôi đều phải có những kế hoạch rất cụ thể để đề nghị những cơ quan, sở ngành cấp trên hỗ trợ người dân bằng những cái téc nước, xe téc nước của các lực lượng. Vì vậy, công năng mà các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đem lại phải nói rất toàn diện, đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã biên giới đổi thay rõ nét từng ngày và chất lượng cuộc sống của bà con nhân dân cũng từng ngày được nâng lên”- Chủ tịch UBND xã Tổng Cọt nhấn mạnh.

Hạ tầng thiết yếu được khơi thông không chỉ giải quyết bài toán đi lại, sinh hoạt trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc để đồng bào các dân tộc nơi đây ổn định sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở và sự đồng thuận của người dân, những tuyến đường bê tông mới cùng các công trình thủy lợi, bể chứa nước tập trung đang dần hoàn thiện trên vùng đất biên giới Tổng Cọt. Hạ tầng thiết yếu được khơi thông không chỉ giải quyết bài toán đi lại, sinh hoạt trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc để đồng bào các dân tộc nơi đây ổn định sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.