Xây dựng khẩn cấp cống tiêu Văn Thai có tổng vốn 145 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Dự án này được triển khai tại xã Trung Chính (tỉnh Bắc Ninh), do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 quản lý, thực hiện.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cống tiêu mới để kịp thời xử lý sự cố lún sụt, hư hỏng khớp nối và rò rỉ nước tại cống tiêu tự chảy Văn Thai hiện hữu.

Bắc Ninh xây dựng khẩn cấp cống tiêu Văn Thai, tổng vốn 145 tỷ đồng

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực phòng chống lũ, chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan trong mùa mưa bão năm 2026 và những năm tiếp theo, bảo đảm an toàn đê điều, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong khu vực.

Dự án sẽ đảm bảo nhiệm vụ tiêu thoát nước tự chảy cho khoảng 4.503 ha đất nông nghiệp, công nghiệp, dân cư - đô thị của huyện Lương Tài (cũ) và một phần huyện Gia Bình (cũ) tỉnh Bắc Ninh ra sông Thái Bình và lấy nước từ sông Thái Bình vào để phục vụ tưới nông nghiệp.

Tổng mức đầu tư dự án là 145 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó chi phí xây dựng là hơn 111 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 500 triệu đồng, còn lại là các chi phí khác.

Dự án được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2026 để kịp phục vụ công tác phòng, chống mưa lũ.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng quy định pháp luật, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và tiến độ đề ra.