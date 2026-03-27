中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xây dựng khẩn cấp cống tiêu Văn Thai có tổng vốn 145 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Thứ Sáu, 06:00, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng khẩn cấp cống tiêu tự chảy Văn Thai với tổng kinh phí 145 tỷ đồng.

Dự án này được triển khai tại xã Trung Chính (tỉnh Bắc Ninh), do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 quản lý, thực hiện.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cống tiêu mới để kịp thời xử lý sự cố lún sụt, hư hỏng khớp nối và rò rỉ nước tại cống tiêu tự chảy Văn Thai hiện hữu.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực phòng chống lũ, chủ động ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan trong mùa mưa bão năm 2026 và những năm tiếp theo, bảo đảm an toàn đê điều, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong khu vực.

Dự án sẽ đảm bảo nhiệm vụ tiêu thoát nước tự chảy cho khoảng 4.503 ha đất nông nghiệp, công nghiệp, dân cư - đô thị của huyện Lương Tài (cũ) và một phần huyện Gia Bình (cũ) tỉnh Bắc Ninh ra sông Thái Bình và lấy nước từ sông Thái Bình vào để phục vụ tưới nông nghiệp.

Tổng mức đầu tư dự án là 145 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó chi phí xây dựng là hơn 111 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 500 triệu đồng, còn lại là các chi phí khác.

Dự án được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2026 để kịp phục vụ công tác phòng, chống mưa lũ.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 tổ chức triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng quy định pháp luật, chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và tiến độ đề ra.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh xây dựng dự án cống tiêu Văn Thai khắc phục mưa bão
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đặc sắc triển lãm tranh dân gian Việt Nam tại làng nghề Đông Hồ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 26/3, tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã khai mạc Triển lãm tranh dân gian Việt Nam.

Đặc sắc lễ hội làng Diềm - dấu ấn miền Quan họ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lễ hội Đền Vua bà Thủy tổ Quan họ phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh được tổ chức hàng năm không chỉ tôn kính các bậc tiền nhân, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Bắc Ninh giới thiệu đặc sắc tinh hoa di sản văn hóa

VOV.VN - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh giới thiệu, tinh hoa di sản văn hoá tỉnh Bắc Ninh với bề dày lịch sử đã hun đúc tạo nên kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, phong phú, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng.

Làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người bị khởi tố ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định, lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST