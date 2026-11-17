

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong tổng số 54 đơn vị hành chính cấp xã của Quảng Ninh có 24 xã, đặc khu thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Chương trình giai đoạn 2026 - 2035, trước mắt là giai đoạn 2026 - 2030, tích hợp nhiều nội dung về kinh tế - xã hội, văn hóa, giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Vì vậy, rà soát hiện trạng là bước cần thiết để từng địa phương biết rõ tiêu chí nào đã đạt, tiêu chí nào còn thiếu và nguyên nhân nằm ở đâu, từ đó đưa các giải pháp khắc phục.

Tại xã Hải Sơn, sau khi sáp nhập với xã Bắc Sơn, địa phương có diện tích tự nhiên hơn 132 km², dân số 4.525 người, gồm 3 thôn. Đến nay, xã đạt 5/10 tiêu chí, 30/47 chỉ tiêu và không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030. Năm 2026, xã triển khai 12 dự án với tổng mức đầu tư hơn 199,4 tỷ đồng, tập trung vào giao thông, trường học, thủy lợi và công trình dân sinh. Qua rà soát, Hải Sơn xác định mục tiêu trong năm là nâng số tiêu chí đạt chuẩn lên 6/10, số chỉ tiêu lên 32/47; trong đó ưu tiên hạ tầng thương mại nông thôn và hệ thống camera giám sát an ninh.

Đoàn liên ngành thành phố Quảng Ninh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Ông Trần Minh Toàn, Trưởng phòng Kinh tế xã Hải Sơn cho biết, số tiêu chí xã nông thôn mới đạt 5/10 tiêu chí, chiếm 50%. Mục tiêu năm 2026 là hoàn thành 6/10 tiêu chí, gồm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, quốc phòng, an ninh. Số chỉ tiêu đạt 30/47, đạt 63,8%; mục tiêu trong năm 2026 là đạt 32/47 chỉ tiêu, trong đó, hoàn thiện hai chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn.

Ở Hải Hòa, số tiêu chí đạt chuẩn hiện ít hơn Hải Sơn, nhưng số chỉ tiêu hoàn thành lại cao hơn. Đến tháng 10/2026, xã đạt 3/10 tiêu chí và 36/47 chỉ tiêu. Trong 11 chỉ tiêu còn thiếu có quy hoạch chung, giao thông, thủy lợi, vùng nguyên liệu, mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ và hạ tầng thương mại. Tỷ lệ đường xã có cây xanh đạt 39,29%, chưa đạt yêu cầu 50%; hệ thống camera AI cũng chưa được triển khai đồng bộ. Địa phương đang gắn lắp đặt điện chiếu sáng, camera với quá trình nâng cấp các tuyến giao thông trục chính để tránh đầu tư manh mún.

Đến tháng 10/2026, xã Hải Hòa (Quảng Ninh) đạt 3/10 tiêu chí và 36/47 chỉ tiêu nông thôn mới

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hải Hòa, xã phấn đấu hoàn thành quy hoạch chung trong năm nay; hệ thống camera AI sẽ được lắp cùng các tuyến đường đang nâng cấp. “Năm 2026, xã có hai nội dung. Một là lập quy hoạch chung, xã cố gắng phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12. Riêng hệ thống camera AI, chúng tôi đang làm lại các tuyến đường giao thông trục chính; hệ thống điện chiếu sáng và camera AI sẽ được lắp đặt đồng bộ trên các tuyến này”, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm.

Thực tế tại hai địa phương cho thấy việc rà soát không dừng ở phép đếm số tiêu chí. Cách làm cụ thể tùy điều kiện từng xã, nhưng đều cần một lộ trình rõ và cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi. Trong tháng 10 và tháng 11/2026, đoàn liên ngành của thành phố đã kiểm tra tại các địa phương, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, tập trung vào những xã đặt mục tiêu đạt chuẩn trong năm 2026.

“UBND các địa phương cũng đã xây dựng mục tiêu và thời gian để hoàn thiện các nội dung, công trình. Ban Chỉ đạo đã bám sát từng địa phương để có văn bản đôn đốc, cũng như trực tiếp xuống hướng dẫn các xã thực hiện mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2026”, ông Vũ Ngọc Cẩm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế, hợp tác và Phát triển nông thôn Quảng Ninh chia sẻ.

Trong năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu có 5 xã về đích nông thôn mới

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2029 đòi hỏi các xã, đặc khu trên địa bàn Quảng Ninh phải khẩn trương xử lý phần việc còn thiếu theo đúng thứ tự ưu tiên. Đi kèm đó là nhiệm vụ rà soát đúng hiện trạng, phân công rõ trách nhiệm và theo sát tiến độ sẽ giúp nguồn vốn tập trung vào những việc còn vướng, đồng thời để các tiêu chí hoàn thành gắn với nhu cầu thiết thực của người dân.