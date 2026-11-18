

Ở thôn 2, xã Hải Ninh, thành phố Quảng Ninh, gần 200 hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng để mở rộng gần 3,5km đường liên thôn, từ 3,5m lên 7m. Người dân không nhận tiền bồi thường cho đất và tài sản trên đất, với tổng giá trị ước tính khoảng 7 tỷ đồng. Có hộ hiến 15m - 20m đất, có hộ hiến tới 200m cùng cây trồng và hoa màu. Với từng gia đình, đó là phần tài sản không nhỏ. Sự đồng thuận vì vậy không thể chỉ trông vào lời kêu gọi chung chung.

Bà Nguyễn Thị Thiêm, người dân thôn 2, xã Hải Ninh cho biết, gia đình tiếc những cột nhà mới xây bị ảnh hưởng nhưng vẫn ủng hộ vì con đường rộng, đẹp hơn sẽ thuận tiện cho con cháu sau này. “Con gái bảo đã tìm hiểu và biết chủ trương của Nhà nước triển khai và người dân hiến đất. Như nhà tôi, hai cột nhà vừa xây mới được 2 năm, sau khi hiến đất đã mất hết cột. Lúc đầu cũng tiếc nhưng thấy đường xá rộng đẹp và nghĩ đến con cháu mình đi lại thuận tiện lòng thấy vui”, bà Nguyễn Thị Thiêm chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thiêm cùng gia đình hai người con đã hiến phần đất của gia đình để mở rộng tuyến đường dài 3,5km ở thôn, xã Hải Ninh, Quảng Ninh

Để có được sự đồng thuận của người dân, chính quyền xã phải công khai chủ trương, giải thích cụ thể lợi ích, lắng nghe ý kiến và tổ chức thi công phù hợp với thực tế. Năm 2026, Hải Ninh triển khai 20 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 266 tỷ đồng; trong đó có 12 dự án sử dụng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, 5 trong số 12 dự án đã có kết quả giải ngân, phần lớn nguồn lực được phân bổ cho hạ tầng, giao thông, kết nối khu dân cư và các nhu cầu thiết yếu.

Ông Vũ Viết Duy, Trưởng phòng Kinh tế xã Hải Ninh cho biết, xã phân bổ vốn cho các công trình từ nhiều nguồn và đặt mục tiêu giải ngân hết số vốn được giao trong năm. Từ năm 2026 có ba nguồn vốn, một là nguồn vốn chấm điểm 61 tỷ đồng. Tháng 6, tỉnh cấp bổ sung hơn 90 tỷ đồng; nguồn chương trình mục tiêu quốc gia hơn 96 tỷ đồng. "Ngày 30/7/2026, HĐND xã đã họp thông qua và phân bổ vốn cho 20 công trình trong năm 2026. Chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội của xã quyết tâm tổ chức thực hiện, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được cấp trong năm 2026”, ông Vũ Viết Duy chia sẻ.

Gần 200 hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng để mở rộng đường thôn 2 lên gấp đôi, từ 3,5m lên 7m

Tại xã biên giới Hoành Mô, chính quyền không chỉ phải hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, còn tìm cách khai thác lợi thế biên giới, nông - lâm nghiệp, văn hóa và du lịch để tạo sinh kế. Hoành Mô là một trong 5 địa phương Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2026; sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn đòi hỏi công tác quản lý cũng phải kịp thời thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu cao hơn.

Theo ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, địa phương chú trọng nâng cao năng lực quản trị dự án, điều phối vốn và xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu phong tục tập quán, đồng thời sử dụng được công nghệ.

“Xã tập trung cho việc chuyển hóa năng lượng quản trị dự án, năng lực phân bổ và điều phối vốn tích hợp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, kiên quyết loại bỏ tư duy nhiệm kỳ và làm hình thức, đối phó. Mỗi cán bộ công chức xã phải là người trực tiếp đồng hành tháo gỡ khó khăn cùng người dân và doanh nghiệp. Mọi chủ trương, chương trình giải ngân vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia đều phải được công khai, minh bạch và có sự đóng góp ý kiến của người dân", ông Trung khẳng định.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được tích hợp ở nhiều lĩnh vực, đang là thách thức lớn cho việc quản trị ở cấp cơ sở

Bước vào giai đoạn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia đặt ra nhiều nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực từ nông thôn, văn hóa đến dân tộc và miền núi, và mọi chủ trương đều dồn về cấp xã là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện. Nhiệm vụ tăng thêm cần đi cùng thẩm quyền, nguồn lực và nhân lực phù hợp. Chỉ khi cấp xã thực sự làm chủ được khâu chọn việc ưu tiên, điều phối vốn linh hoạt và giám sát công trình đến khi phát huy hiệu quả để người dân được thụ hương, khi đó vai trò "tuyến đầu" trong xây dựng nông thôn mới của cấp xã mới được khẳng định một cách thực chất và bền vững.