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Xây “nhà sàn” nuôi dê, gia đình một nông dân ở Đồng Tháp vươn lên khá giả

Thứ Hai, 12:00, 16/11/2026
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VOV.VN - Gần đây, mô hình nuôi dê thương phẩm đã giúp nhiều nông dân tỉnh Đồng Tháp thoát nghèo, vươn lên khá giả. Tại khu dân cư ấp Bình Ninh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp có trang trại nuôi dê của gia đình ông Nguyễn Văn Kính có quy mô lớn và thu nhập khá cao.


Trang trại nuôi dê khiến các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Kính ở ấp Bình Ninh, xã Bình Ninh khá bận rộn. Hiện tại trại dê thịt của gia đình này có khoảng 200 con. Ông Kính cho biết, trước đây gia đình nuôi heo với số lượng thường xuyên khoảng 100 con. Tuy nhiên, đàn heo thường xuyên xảy ra dịch bệnh, giá cả bấp bênh nên từ năm 2022, gia đình quyết định chuyển sang nuôi dê.

Ban đầu, gia đình ông nuôi dê với quy mô nhỏ, chủ yếu là dê cái sinh sản để bán dê con. Tuy nhiên, do dê sinh sản cần nguồn thức ăn là cỏ, việc tìm kiếm, cắt cỏ cho dê ăn khá vất vả nên gần đây gia đình chuyển sang nuôi dê thịt. Dê thịt có ưu điểm nhanh lớn, ăn tạp, ít bệnh, có thể sử dụng thức ăn viên kết hợp bổ sung rau, cỏ và thân cây chuối. Có thời điểm, gia đình ông mở rộng đàn dê lên đến 300 con, nguồn thu nhập cũng tăng cao.

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 Gia đình ông Nguyễn Văn Kính tại xã Bình Ninh nuôi dê với mô trang trại lớn tại địa phương này

Điều đáng chú ý là trang trại dê của gia đình ông Kính được đầu tư khá bài bản. Chuồng được xây dựng ở nơi đất khô ráo, thiết kế theo kiểu “nhà sàn”, cao hơn mặt đất khoảng 1,5 mét. Phía dưới sàn chuồng được đổ một lớp trấu và trải bạt phía trên. Nhờ cách thiết kế này, nước tiểu của đàn dê thấm xuống lớp trấu, còn phân dê được giữ lại trên tấm bạt và thu gom mỗi tuần. Qua đó, trang trại hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời tận dụng nguồn phân dê để bán với giá 35.000 đồng/bao bù vào chi phí đầu tư.

Gần đây, giá dê thịt và dê giống đều ở mức cao nên gia đình ông Nguyễn Văn Kính cũng như nhiều hộ nông dân khác nuôi dê có thu nhập khá. Hiện tại, dê đực có giá bán hơi trên 160.000 đồng/kg, còn dê cái khoảng 180.000 đồng/kg, tăng khoảng 50.000 đồng/kg so với hai năm trước. Đặc biệt, đàn dê của gia đình ông được bổ sung thức ăn từ thân cây chuối nên thịt ít mỡ, thơm ngon.

Về kinh nghiệm nuôi dê, ông Nguyễn Văn Kính chia sẻ: “Dê nuôi ít bệnh hơn heo nhiều. Tháng mưa, dê hay bị sổ mũi thì tôi nhỏ thuốc, hoặc bị bệnh về mắt mình cũng nhỏ thuốc. Khi mới bắt về, tôi tiêm ngừa như heo, sau đó ít bị bệnh lắm. Thức ăn thì thị trường bây giờ có thức ăn chế biến riêng cho con dê luôn. Thỉnh thoảng, tôi bổ sung chất xơ bằng cách xay cây chuối cho dê ăn dặm mỗi ngày một cữ. Con giống thì khi nào dê rẻ mới có nhiều, còn bây giờ giá cao nên không đủ dê giống để nuôi. Tôi nuôi, bán rồi tiếp tục nuôi. Riêng phân dê bán cũng đủ tiền điện với nước”.

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Những chú dê no tròn chất lượng cao do người nuôi chăm sóc chu đáo

So với chăn nuôi các loại gia súc khác, nuôi dê đơn giản hơn, thích hợp với nhiều vùng đất khác nhau. Chuồng trại không cần diện tích lớn, chi phí đầu tư thấp; kỹ thuật chăn nuôi không quá phức tạp và không cần nhiều nhân công.

Trong khi đó, nhu cầu dê thịt và dê giống trên thị trường trong và ngoài tỉnh khá cao. Sau khi tham quan trang trại dê của gia đình ông Nguyễn Văn Kính, ông Nguyễn Thanh Nhàn, cán bộ hưu trí của xã Bình Ninh cho biết, mô hình nuôi dê của nông dân địa phương đang phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, trang trại dê của gia đình ông Nguyễn Văn Kính có quy mô lớn và là mô hình tiêu biểu nhất khu vực này.

“Theo tôi biết, gia đình ông Kính nuôi dê này gần 4 năm qua, mô hình rất hay. Nếu được Hội Nông dân xã phối hợp với ông để nhân rộng mô hình này thì rất tốt. Chuồng dê sạch lắm, mình đi vô không biết mùi dê luôn, không phải như các chuồng khác. Mình vô sát bên vẫn không có mùi, rất hiệu quả, môi trường được đảm bảo” - ông Nhàn chia sẻ.

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Thân cây chuối xay nhuyễn để làm thức ăn phụ cho đàn dê 

Ông Nguyễn Văn Kính hiện là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Bình Ninh, Tổ trưởng Tổ liên doanh vay vốn. Do công việc khá bận rộn nên trang trại dê của gia đình chủ yếu do anh Nguyễn Lê Thành Chương, con trai ông, đảm trách. Qua nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi, anh Chương đã nắm vững kỹ thuật chăm sóc đàn dê, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bản thân anh được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Ông Phạm Văn Chương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Ninh cho biết, mô hình nuôi dê của gia đình ông Kính lớn nhất địa phương. Ông Kính là cán bộ Chi hội Nông dân ấp lại phụ trách Tổ vay vốn của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội nên hàng ngày người con trai của ông phụ trách chính trang trại dê. Hiện nay giá dê đắt nên lợi nhuận đối với người nuôi rất khá.

Theo ông Chương: "Trang trại dê này ông Kính mở ra và người con ông trực tiếp nuôi, ông hỗ trợ thêm. Nói chung mô hình này cũng lớn, nghe ông báo giá thấy rất ổn, có lời. Về kỹ thuật thì  người con và  ông nghiên cứu nuôi có ăn thêm chuối cỏ thấy cũng được".

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Đàn dê được gia đình người nông dân này nuôi trên "nhà sàn", giảm thiểu ô nhiễm môi trường và kiểm soát dịch bệnh tốt

Theo ông Nguyễn Văn Kính, nhờ trang trại nuôi dê kết hợp với 6 công vườn dừa nên cuộc sống gia đình đã vươn lên khá giả. Mô hình chăn nuôi dê có nhiều triển vọng nhưng hiện còn khó nhân rộng do nguồn dê giống khan hiếm, giá cao. Gia đình ông cố gắng duy trì đàn dê từ 200-300 con để có nguồn thu nhập ổn định, đồng thời góp phần cung cấp nguồn thịt dê chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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