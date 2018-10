Xem cách 2 nhà đồng sáng lập Google tiêu khối tài sản 100 tỷ USD

Hai nhà đồng sáng lập Google - Larry Page và Sergey Brin - hiện sở hữu khối tài sản ước tính 100 tỷ USD. Được thành lập cách đây 20 năm trong một garage ở Menlo Park, California, giờ đây Google đã trở thành "gã khổng lồ" công nghệ hàng đầu thế giới. Larry Page và Sergey Brin nằm trong danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Larry Page hiện là người giàu thứ 8 thế giới với 54,6 tỷ USD, còn Sergey Brin đứng thứ 9 với 53,2 tỷ USD. Cả hai cùng nằm trong danh sách những tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất nước Mỹ. Đây là dinh thự Larry Page mua cách đây hơn chục năm với giá 7,2 triệu USD tại Old Palo Alto . Sergey Brin có một căn biệt thự xa xỉ ở West Village, New York City - penthouse hơn 320m2, trị giá 8,5 triệu USD năm 2008. Căn biệt thự tại Alpine, New Jersey được định giá khoảng 48,88 triệu USD cũng thuộc tầm ngắm của tỷ phú Sergey Brin. Du thuyền của Brin có tên Dragonfly, được mua năm 2011 với giá 80 triệu USD. Brin và Page đã mua một chiếc Boeing 767-200 năm 2005. Không chỉ có máy bay riêng, hai nhà đồng sáng lập Google còn xây sân bay trị giá 82 triệu USD năm 2014. Ông chủ Goolge còn đầu tư vào cả công ty sản xuất xe bay. Larry Page lái chiếc Toyota Prius. Sergey Brin lái chiếc Tesla Model X Crossover SUV. Brin được cho là đang sản xuất một khinh khí cầu tại trung tâm nghiên cứu của NASA, California. Dự án này tiêu tốn 100 – 150 triệu USD, 100% vốn do Brin đầu tư./.

