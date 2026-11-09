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Xoài cát Hòa Lộc ở Đồng Tháp: Nhà vườn lo thất thu vụ Tết cổ truyền

Thứ Hai, 14:20, 09/11/2026
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VOV.VN -  Xoài cát Hòa Lộc là loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao của tỉnh Đồng Tháp, thường được nhà vườn tập trung chăm sóc để thu hoạch vào dịp Tết. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, nhiều vườn xoài ra hoa không đạt yêu cầu, khiến nhà vườn đứng trước nguy cơ giảm sản lượng, hụt nguồn cung.

Gia đình ông Nguyễn Hoàng Thảo, ở ấp Hòa, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp có khoảng 2 ha vườn xoài cát Hòa Lộc gần 10 năm tuổi. Đây là diện tích được ông đầu tư chăm sóc, xử lý ra hoa nhằm thu hoạch đúng dịp Tết Nguyên đán, thời điểm xoài thường có giá bán cao. Tuy nhiên, vụ xoài năm nay không thuận lợi như mong đợi. Dù đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tỷ lệ ra hoa hiện chỉ đạt khoảng 30% so với những năm trước.

Ông Thảo cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết bất lợi, tình trạng này không chỉ xảy ra ở vườn nhà ông mà còn phổ biến tại nhiều vườn xoài trong khu vực: “Xoài cát Hòa Lộc nếu ra bông đợt này sẽ thu hoạch đúng Tết âm lịch, nhưng khu vườn của tôi khoảng 2 ha chỉ ra đạt 30%. Lý do là thời tiết chứ không phải do vấn đề kỹ thuật vì chung quanh vườn tôi đa số vườn đều bị như thế. Bây giờ nếu mình tiếp tục phun thuốc kích thích thì xoài cũng ra trái nhưng trễ dịp Tết âm lịch”, ông Thảo chia sẻ.

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Nhà vườn lo lắng vì mùa xoài cát Hòa Lộc tết cổ truyền có nguy cơ thất mùa

Không riêng gia đình ông Thảo, nhiều nhà vườn trồng xoài cát Hòa Lộc tại tỉnh Đồng Tháp cũng đang gặp tình trạng cây ra hoa ít, tỷ lệ đậu trái thấp. Điều này khiến khả năng cung ứng xoài chất lượng cao cho thị trường Tết Nguyên đán bị ảnh hưởng. Đáng lo ngại, nếu tiếp tục xử lý ra hoa trong thời điểm này, trái có thể thu hoạch trễ, không còn phù hợp với thời điểm tiêu thụ có giá trị cao nhất trong năm.

Ông Nguyễn Văn Thực, Giám đốc Hợp tác xã Xoài Hòa Lộc tại xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp cho biết, HTX hiện có khoảng 50 ha xoài cát Hòa Lộc. Mùa xoài Tết cổ truyền, xoài có tỉ lệ ra hoa thấp chủ yếu do yếu tố thời tiết: "Xoài năm nay đọt đâm mạnh quá nên tỉ lệ ra hoa thấp hơn năm rồi. Mình phải đợi chính vụ, đợi đọt già mới xử lý lại được. Giá xoài hiện nay bình quân trên 50 nghìn đồng/kg, dự đoán Tết năm nay giá khoảng 100 nghìn đồng/kg. Xoài không thể nhân rộng diện tích nữa vì nói chung trồng bất lợi hơn các loại cây khác, thời tiết bất lợi cho cây xoài", ông Thực tâm tư.

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Nhiều vườn xoài tỉ lệ cây ra hoa chỉ khoảng 30% so với các năm trước

Theo số liệu công bố năm 2026, tỉnh Đồng Tháp hiện có khoảng 16.700 ha xoài các loại, sản lượng trên 229.000 tấn mỗi năm. Trong đó, xoài cát Hòa Lộc chỉ chiếm vài trăm ha, tập trung tại các xã An Hữu, Thanh Hưng và Mỹ Đức Tây (khu vực tỉnh Tiền Giang trước đây). Vào tháng 9/2009,  xoài cát Hòa Lộc của khu vực này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và xuất khẩu ra nhiều thị trường khó tính trên thế giới.

Xoài cát Hòa Lộc là đặc sản có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ tăng, giá bán thường cao hơn so với ngày thường. Vì vậy, việc xử lý cho xoài ra hoa, đậu trái đúng thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng đối với thu nhập của nhà vườn.

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Xoài cát Hòa Lộc là loại trái cây đặc sản của tỉnh Đồng Tháp nếu bán dịp Tết cổ truyền giá rất cao

Với tình hình thời tiết bất lợi và tỷ lệ ra hoa thấp như hiện nay, vụ xoài cát Hòa Lộc phục vụ Tết Nguyên đán ở Đồng Tháp đang đứng trước nguy cơ giảm sản lượng. Đây không chỉ là nỗi lo về thu nhập của người trồng xoài mà còn ảnh hưởng đến nguồn cung một loại trái cây đặc sản của địa phương trong dịp thị trường tiêu thụ sôi động nhất năm.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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