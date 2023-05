Xoài cát Hòa Lộc thất mùa, rớt giá, nhà vườn thất thu

Vụ xoài cát Hòa Lộc chính vụ nhà vườn bán được giá từ 40-55.000 đồng/kg, giảm khoảng 20.000 đồng/kg so với cùng vụ năm ngoái và giảm 100.000 đồng/kg so với dịp tết cổ truyền Quý Mão. Không chỉ giá thấp mà năng suất xoài năm nay cũng giảm nhiều hơn so các năm trước. Trong khi đó phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở mức cao nên mùa xoài năm nay, nhà vườn tỉnh Tiền Giang không có lãi.

Vụ xoài cát Hòa Lộc ở tỉnh Tiền Giang năng suất và giá không cao như các năm trước.

Xoài cát Hòa Lộc là một trong số 11 loại trái cây đặc sản chủ lực của tỉnh Tiền Giang với khoảng 1.000 ha, cho sản lượng đạt khoảng 20.000 tấn/năm. Cây ăn trái này trồng tập trung ở các xã Nam quốc lộ 1 thuộc huyện Cái Bè, Cai Lậy. Đến nay, có hơn 35 ha xoài cát Hòa Lộc được cấp chứng nhận đạt chuẩn Viêt GAP hoặc Globap GAP; có khoảng 12% sản lượng xoài cát Hòa Lộc xuất khẩu ra thị trường các nước.

Xoài cát Hòa Lộc có thời điểm chưa đến 40.000 đồng/kg.

Gần đây, trái xoài cát Hòa Lộc đầu ra khó khăn, giá thấp do “đụng hàng” với nhiều loại trái cây khác.

Trái xoài cát Hòa Lộc đạt tiêu chuẩn Global GAP phục vụ xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Thực Giám đốc HTX Xoài cát Hòa Lộc (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang) chia sẻ: “Xoài năng suất năm nay cao lắm chỉ 6-7 tấn/ha, thấp hơn năm rồi. Nói chung thời tiết không thuận lợi cho cây xoài Hòa Lộc. Giá so mọi năm thấp hơn, trái xoài loại 1 (0,5kg/trái trở lên) giá khoảng 55.000 đồng/kg, loại 2 giá 40.000 đồng/kg, lúc trước giá chưa đến 40.000 đồng/kg. Năm rồi loại 1 giá trên 60.000 đồng, làm mùa thuận như hiện nay thì không có lãi. Hợp tác xã năm nay xuất khẩu cũng kém lắm”./.