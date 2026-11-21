Nhắc đến vùng đất Yên Châu của tỉnh Sơn La, người ta nhớ ngay đến một loại quả đặc sản nức tiếng gần xa, duy nhất chỉ có tại địa phương này – đó là xoài tròn, hay còn gọi là xoài thơm. Dù đã được cấp chỉ dẫn địa lý, nhưng do thiếu sự liên kết chặt chẽ, nhất là trong khâu tiêu thụ sản phẩm quả, nên người trồng xoài chưa thể làm giàu từ cây đặc sản quê hương. Giờ đây, bước chuyển mình mới trong cách làm của cấp ủy, chính quyền xã Yên Châu đang mở ra kỳ vọng nâng tầm giá trị cho thứ "quả đặc sản" quý giá này.

Cây xoài tròn đã gắn bó với người dân Yên Châu từ nhiều đời nay

Yên Châu hiện là "thủ phủ" duy nhất trong cả nước lưu giữ và phát triển giống xoài tròn quý hiếm với tổng diện tích gần 200 ha, năng suất đạt khoảng 15 tạ/ha, tổng sản lượng trên 280 tấn mỗi năm. Những năm qua, nhờ hương vị thơm ngọt đặc trưng, xoài tròn Yên Châu đã có chỗ đứng nhất định trên bản đồ nông sản và được cấp chỉ dẫn địa lý, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.

Thế nhưng trước đây, người trồng xoài chủ yếu mạnh ai nấy làm, tự tìm đầu ra cho sản phẩm; giá bán tự phát thường chỉ dao động quanh mức 20.000 – 30.000 đồng/kg, khiến tổng giá trị kinh tế toàn vùng chưa tương xứng với giá trị thực của đặc sản.

Chị Quàng Thị Hồng, - một hộ dân ở bản Thín Khá có thâm niên trồng xoài ở xã, hiện đang chăm sóc hơn 200 gốc xoài tròn chia sẻ, nhà chị có QL6 chạy qua, vì thế mỗi mùa xoài, gia đình thường bày bán xoài tròn ở trước cửa nhà, người qua lại ai mua thì bán, không bán được cũng đành chịu; đầu vụ, giá bán thường được 25 – 30.000 đồng một kg, vào vụ thì khó bán hơn.

Xoài tròn là giống đặc sản, riêng có ở Yên Châu, có vị thơm ngọt đặc trưng, không có ở bất cứ loại xoài nào khác

Cùng chung nỗi niềm, gia đình ông Quàng Văn Thắng, sở hữu diện tích hơn 3 ha cây ăn quả các loại, trong đó có 1 ha xoài tròn, mỗi vụ thu hàng chục tấn quả, nhưng vì loay hoay tự tìm mối tiêu thụ, thu nhập thực tế sau mỗi vụ mùa lại không đáng kể so với công sức chăm bón.

"Trước đây khó bán lắm. Nhà tôi ở mặt đường quốc lộ 6, nên cũng bày bán ở sạp ở mặt đường trước cửa nhà đây thôi, có biết mang đi đâu bán đâu. Những năm gần đây xoài tròn Yên Châu nhiều người biết đến hơn, nếu mang xuống bán cho siêu thị ở Hà Nội thì được 50.000/kg; còn bán ở nhà chỉ được 20 – 25 – 30 nghìn đồng/kg thôi", ông Thắng chia sẻ.

Ngày hội xoài được huyện Yên Châu cũ trước đây, xã Yên Châu ngày nay tổ chức hằng năm

Nhận diện rõ giá trị kinh tế cũng như trách nhiệm bảo tồn một nguồn gen bản địa quý hiếm, cấp ủy, chính quyền xã Yên Châu đã và đang triển khai những cách làm bài bản, quyết liệt nhằm vực dậy và phát triển vựa xoài đặc sản.

Theo đó, địa phương tiến hành quy hoạch, mở rộng thêm 10 hecta trồng tập trung sau khi lai ghép F1; đồng thời, trực tiếp đứng ra làm "bà đỡ" kết nối với các đầu mối lớn để bao tiêu sản phẩm cho dân. Song song với đó là thiết kế bao bì, tem nhãn bắt mắt giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện thương hiệu. Ông Lù Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Châu thông tin, xã đã liên hệ với Viện Rau quả của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và đã nhận được sự đồng tình của Bộ trong việc tiến hành lai ghép F1 để bảo tồn, phát triển giống xoài tròn.

"Tới đây, chúng tôi cũng sẽ cho thành lập HTX xoài tròn Yên Châu; giao Trung tâm Dịch vụ - Tổng hợp xã phối hợp với HTX này bao tiêu, thu mua toàn bộ quả xoài tròn trên địa bàn để liên hệ bán cho những người có điều kiện và đưa vào các thị trường khó tính nhằm nâng cao giá trị sản phẩm", ông Cường nói.

Trong khuôn khổ Ngày hội xoài có phần thi hái xoài cổ thụ bằng sào...

Theo tính toán, khi chuỗi liên kết bao tiêu vận hành ổn định, giá bán xoài tròn có thể đạt mức 60 đến 80 nghìn đồng một kg, thậm chí cao hơn, đưa tổng giá trị toàn vùng tăng thêm từ 4 đến 5 tỷ đồng mỗi năm. Chủ trương sát sườn này đã thắp lên niềm vui lớn trong từng bản làng.

...và trưng bày các sản vật địa phương để người dân, du khách tham quan, mua sắm

"Nhiều nhà trồng tới mấy trăm gốc, nhưng quả khó bán, giá lại thấp nên gần như không có nhà nào làm giàu được từ xoài tròn. Giờ xã đứng ra hướng dẫn sản xuất, xây dựng thương hiệu và lo đầu ra cho nữa, bà con phấn khởi lắm, sẽ yên tâm phát triển cây xoài tròn", ông Mè Văn Dũng, Trưởng bản Thín Khá bày tỏ.

"Có xã đứng ra chăm lo cùng bà con thì phấn khởi rồi vì trước đây tự làm, tự bán, khó khăn lắm, nhiều khi không biết bán cho ai. Tới đây xoài bán được giá cao hơn, hy vọng sẽ giúp chúng tôi có thu nhập tốt hơn" - Chị Mè Thị Thanh", người trồng xoài ở xã Yên Châu cho biết.

Ông Lù Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Châu cho biết, bảo tồn một nguồn gen bản địa quý hiếm như xoài tròn là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương

Hành trình đưa xoài tròn Yên Châu vươn xa đang đứng trước những vận hội mới. Từ những gốc xoài ven Quốc lộ 6 đến những vùng quy hoạch tập trung hôm nay, niềm tin về một thương hiệu nông sản đặc sản vươn tầm cao mới đang đơm hoa, kết trái trên vùng đất Tây Bắc yêu thương.