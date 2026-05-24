Xử phạt Cty An Phú Minh vì xây dựng Huế Times Square vượt chiều cao và diện tích

Chủ Nhật, 09:52, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án Huế Times Square nằm ven bờ sông Hương do xây dựng vượt chiều cao và diện tích theo giấy phép được cấp.

Theo hồ sơ, dự án Huế Times Square trước đó được UBND quận Thuận Hóa (cũ) phê duyệt quy hoạch mặt bằng và cấp giấy phép xây dựng ngày 11/4/2025. Hạng mục khu dịch vụ cao cấp được cấp phép xây dựng với diện tích 400 m², cao 1 tầng, chiều cao 8 m cùng tầng hầm 630 m² và nhà kỹ thuật phụ trợ 62,5 m².

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định công trình đã xây dựng sai nội dung giấy phép và bản vẽ thiết kế được phê duyệt. Cụ thể, phần thông tầng giữa công trình được quây kính cường lực, lợp mái nhựa trong suốt với diện tích hơn 410 m²; xây thêm hai ô thang máy cao 11,6 m. Tổng chiều cao công trình hiện đạt 12,2 m, vượt hơn 4m so với giấy phép.

Công trình Huế Times Square ven bờ sông Hương xây dựng vượt chiều cao và diện tích
Công trình Huế Times Square ven bờ sông Hương xây dựng vượt chiều cao và diện tích

Ngoài ra, chủ đầu tư còn xây dựng thêm nhiều hạng mục phụ trợ không có trong hồ sơ được duyệt như quán cà phê Katinat diện tích 236 m², phòng chờ tiếp khách bằng khung sắt và kính, nhà vệ sinh diện tích 67 m²...

UBND phường Thuận Hóa xác định hành vi của doanh nghiệp vi phạm quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh bị xử phạt 110 triệu đồng. Cùng với quyết định xử phạt, chính quyền địa phương yêu cầu doanh nghiệp dừng toàn bộ hoạt động thi công công trình. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, chủ đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định. Quá thời hạn trên, nếu không hoàn tất thủ tục pháp lý, doanh nghiệp buộc phải tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.

UBND phường Thuận Hóa cũng giao các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc đình chỉ thi công công trình; nếu để tiếp tục xảy ra vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương.

Được biết, khu đất số 5 Lê Lợi có diện tích hơn 8.000 m² từng được tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để đầu tư dự án khu dịch vụ cao cấp. Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh là đơn vị trúng đấu giá với mức thuê hơn 5,9 tỉ đồng mỗi năm.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
