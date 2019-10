Xuất khẩu rau quả trong 9 tháng: giảm 5,1% so với cùng kỳ

Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 9/2019 xuất khẩu rau quả của cả nước đạt 272,16 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng 8/2019, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2018.



Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9 vừa qua, xuất khẩu rau quả đạt 2,81 tỷ USD, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2018.

9 tháng, xuất khẩu rau quả giảm 5,1% so với cùng kỳ 2018. (Ảnh minh họa)

Trong thời gian này, mặc dù xuất khẩu rau quả sang các thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Australia, Lào tăng mạnh nhưng vẫn không đủ bù đắp cho mức giảm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Lý do, xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc chỉ đạt 1,9 tỷ USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2018, tỷ trọng xuất khẩu giảm 7,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018.



Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc đã làm giảm xuất khẩu nông sản của Trung Quốc sang thị trường Mỹ. Do đó, hàng nông sản của Trung Quốc quay lại tiêu thụ tại thị trường nội địa.



Hiện, Việt Nam đã được xuất khẩu 9 loại quả sang Trung Quốc, đó là thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt.

Trong 8 tháng năm 2019, nhập khẩu hoa quả của nước này đạt 2,60 triệu tấn, trị giá 2,16 tỷ USD, tăng 32,6% về lượng và tăng 45,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018./.