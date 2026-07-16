Xuất khẩu tăng tốc, tiếp sức tăng trưởng cho tỉnh Thái Nguyên

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thái Nguyên ước đạt khoảng 31,9 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,5 tỷ USD, tăng 20,3%, hoàn thành hơn 55% kế hoạch năm; cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu khoảng 5,2 tỷ USD.

Động lực tăng trưởng 6 tháng đầu năm của Thái Nguyên chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp FDI.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp FDI sản xuất điện tử. Khu vực FDI đạt khoảng 17,9 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 18,4%; trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với hơn 650 triệu USD, tăng trên 74%. Các mặt hàng điện thoại thông minh, máy tính bảng và linh kiện điện tử tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Không chỉ các doanh nghiệp FDI mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang tận dụng tốt môi trường đầu tư và hạ tầng công nghiệp của địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Vũ Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Nhà máy Gạch ốp lát Việt Ý - Sông Công cho biết: “Môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Nguyên có nhiều thuận lợi, đặc biệt là nền công nghiệp phát triển mạnh, phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất. Địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình cấp phép đầu tư, triển khai dự án và hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo nguồn lao động. Với những lợi thế đó, thời gian tới nhà máy dự kiến nâng công suất thêm khoảng 30% so với năm trước, đồng thời hướng tới mục tiêu tăng quy mô sản xuất lên khoảng 200% trong giai đoạn tiếp theo”.

Việc doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất đã tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của Thái Nguyên tăng 10,01%; riêng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,52%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,25%, tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Cùng với sự phát triển của sản xuất, môi trường thông quan cũng được cải thiện theo hướng nhanh gọn và minh bạch hơn. Chính quyền địa phương cùng lực lượng hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ. Phần lớn tờ khai được phân luồng xanh, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo ông Nguyễn Trường Thành, cán bộ Hải quan Khu vực V, việc triển khai đồng bộ các nền tảng số đã giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn: “Thời gian qua, Hải quan Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả các phần mềm hỗ trợ khai báo hải quan như VNACCS/VCIS và các dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, doanh nghiệp có thể kết nối với cơ quan hải quan nhanh chóng, thực hiện khai báo mọi lúc, mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật và truyền tải kịp thời đến doanh nghiệp thông qua các nền tảng trực tuyến như Zalo. Điều này giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt những chính sách mới của Nhà nước, thực hiện đúng quy định và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu”, ông Thành cho biết thêm.

Từ sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp đến những chuyển biến trong cải cách thủ tục hải quan, các mắt xích của hoạt động xuất nhập khẩu đang được kết nối ngày càng hiệu quả. Đây không chỉ là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn tạo thêm dư địa để Thái Nguyên duy trì đà tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.