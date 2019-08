Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 7 tháng năm 2019 đạt gần 4,69 tỷ USD, giảm 0,82% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường xuất khẩu thủy sản sang Saudi Arabia sụt giảm rất mạnh 98,8% so với cùng kỳ, chỉ đạt 0,17 triệu USD. Các thị trường Pakistan, Israel, Hà Lan… giảm gần 70% - 31% so với cùng kỳ.



Các mặt hàng thuỷ sản chủ lực, xuất khẩu cá tra đạt 1,13 tỷ USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2018; xuất khẩu tôm đạt 1,8 tỷ USD, giảm 8%.

Tuy nhiên, trong 7 tháng qua cũng có một số thị trường xuất khẩu tăng mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước như: Iraq tăng 49,7%, Ukraine tăng 47%, Campuchia tăng 41,8… Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc 7 tháng năm nay đạt trên 285 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 327,4 triệu USD, tăng 5%.

Xuất khẩu thuỷ sản giảm nhẹ nhưng nhập khẩu lại tăng 4,4%.

Trong 7 tháng năm 2019, kim ngạch nhập khẩu thủy sản đạt trên 1,05 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Việt Nam nhập khẩu thủy sản nhiều nhất từ các thị trường NaUy, Ấn Độ; Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á;

Nhập khẩu thuỷ sản từ Na Uy liên tục tăng mạnh, đưa thị trường này lên dẫn đầu đầu về kim ngạch, với 128,37 triệu USD trong 7 tháng năm 2019, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản. Nhập khẩu thủy sản từ thị trường các nước Đông Nam Á tính chung cả 7 tháng kim ngạch tăng 41,1%, chiếm 10,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia./.