Xuất khẩu tôm kỳ vọng bứt phá trong những tháng cuối năm

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 6 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 1,4 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng nói, EU - một trong những thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam đạt hơn 300 triệu USD, giảm gần 26% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 3 của Việt Nam giảm 2%, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cũng giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu tôm được kỳ vọng sẽ bứt phá trong những tháng cuối năm. (Ảnh minh họa: KT)

Mặc dù 6 tháng qua, xuất khẩu tôm gặp nhiều khó khăn, song Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam kỳ vọng, trong thời gian tới, ngành tôm Việt Nam có thể phục hồi xuất khẩu sang thị trường EU nhờ tác động tích cực của FTA Việt Nam - EU (EVFTA).



Cùng với việc tận dụng các lợi thế từ các FTA thế hệ mới, các chuyên gia trong ngành khuyến cáo, các doanh nghiệp nên chủ động tiếp cận thông tin về các Hiệp định thương mại tự do để lựa chọn các ưu đãi phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Cùng với đó, phải thay đổi công nghệ, định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường nhập khẩu; Việc xây dựng thương hiệu cho tôm Việt cần được các doanh nghiệp đặc biệt chú ý; Cần đảm bảo về thời gian giao hàng, chất lượng, mẫu mã của sản phẩm.



Các chuyên gia cũng hy vọng, trong bối cảnh Việt Nam đã và đang ký kết nhiều FTA và chuẩn bị đi vào thực thi, hàng rào thuế quan giảm mạnh. Đây sẽ là những yếu tố thuận lợi giúp xuất khẩu tôm có thể phục hồi những tháng cuối năm./.