Các mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu gồm Phốt pho vàng, quặng sắt. Còn nhóm mặt hàng nhập khẩu giảm được ghi nhận gồm phân bón, than cốc và máy móc thiết bị. So sánh tương quan giữa các cửa khẩu, lượng hàng hóa qua Cửa khẩu phụ Bản Vược (Bát Xát) giảm mạnh nhất tới 40%, tiếp theo tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ và đường sắt lần lượt giảm 32,7 và 27,6%.



Đánh giá của ngành chức năng cho thấy, nguyên nhân dẫn đến giá trị xuất nhập khẩu đầu năm 2019 qua địa bàn Lào Cai giảm mạnh do hàng loạt nguyên nhân như chính sách về thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu chính ngạch giữa hai bên Việt Nam và Trung Quốc còn chưa tương đồng. Hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động thương mại biên giới giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc nhắm vào các cửa khẩu phụ, lối mở còn nhiều khác biệt.

Xuất nhập khẩu qua toàn tuyến biên giới Lào Cai gặp khó.

Thêm vào đó, phía Trung Quốc cũng mới tăng cường kiểm soát các mặt hàng trao đổi của cư dân biên giới bằng các tiêu chí chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bao bì nhãn mác, chứng nhận xuất xứ khiến nhiều mặt hàng giao thương truyền thống cũng gặp khó.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị phân công nhiệm vụ cho các ngành, địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng bền vững. Lào Cai đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp; kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn; tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc nhằm đưa ra giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông thương trên tuyến biên giới./.

Quý 1/2019: Sản xuất và xuất khẩu thép tăng mạnh VOV.VN - Dù liên tục phải đối mặt với những khó khăn do các vụ kiện phòng vệ thương mại, quý I/2019, sản lượng sản xuất sắt, thép thô vẫn tăng mạnh. Việt Nam tìm hướng tăng xuất khẩu hàng hóa sang Nam Phi VOV.VN - Chương trình xúc tiến thương mại sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp trưng bày và giới tihiệu sản phẩm tới người tiêu dùng Nam Phi.