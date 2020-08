Theo Bộ Công Thương, trong tháng 7 vừa qua, xuất siêu cả nước lên tới 2,77 tỷ USD, đưa thặng dư thương mại lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7 lên mức 8,23 tỷ USD. Con số này cao hơn nhiều với mức ước tính trước đó.



Trước đó, mức suất siêu ước tính được Tổng cục Thống kê đưa ra là 6,5 tỷ USD. Tuy nhiên thực tế, mức xuất siêu cao hơn con số này rất nhiều.

Xuất siêu cao kỷ lục, chính thức cán mốc 8,23 tỷ USD. (Ảnh minh họa)



Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 7 đạt 46,96 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng 7/2020. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 7, cả nước xuất khẩu được 147,6 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ 2019; kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 129,21 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ 2019.



Những nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất là: Điện thoại các loại và linh kiện; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; dệt may; giày dép…



Đáng nói, trong tháng 7, giá trị xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đã tăng cao trở lại, vượt qua nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện để trở thành nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất của Việt Nam. Lý do là trong tháng qua, Samsung đã ra mắt mẫu điện thoại thông minh mới Galaxy Note20 và chính thức bán ra toàn cầu trong tháng này.



Từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 hoành hành đã khiến hoạt động xuất nhập khẩu cả nước gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, xuất siêu được coi là một điểm sáng của cả nền kinh tế.



Theo các chuyên gia kinh tế, xuất siêu cũng mang lại những tác động tích cực nhiều mặt về kinh tế vĩ mô. Dự trữ ngoại hối ổn định đã góp phần ổn định tỷ giá, tạo niềm tin thị trường cho doanh nghiệp để tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.



Trước những khó khăn do tác động của dịch bệnh, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, Bộ Công Thương đang triển khai nhiều giải pháp như: đẩy mạnh xúc tiến thương mại qua thương mại điện tử; tuyên truyền về các FTA sắp có hiệu lực; tiếp tục cắt giảm các thủ tục xuất nhập khẩu không cần thiết; yêu cầu các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tìm kiếm thị trường mới cho hàng hóa Việt… Từ đó vươn tới mục tiêu, kim ngạch xuất khẩu đạt 300 tỷ USD trong năm 2020./.