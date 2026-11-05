Con đường xanh – nối dài giá trị nông sản

VOV.VN - Một mớ rau, từ lúc còn nằm trên luống đến khi có mặt trong bữa cơm gia đình, phải đi qua những chặng đường nào? Làm thế nào để người nông dân không chỉ bán được nông sản, mà còn giữ lại nhiều hơn giá trị từ chính thành quả lao động ấy? Ở Sơn La, HTX Nông nghiệp 26/3 đang tìm lời giải bằng một con đường "xanh".
VOV.VN - Hiệu quả thực tế từ HTX Nông Xanh cho thấy, sản xuất xanh - tuần hoàn và ứng dụng công nghệ vi sinh chính là chìa khóa vàng cho nông nghiệp bền vững, bởi nó không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, giúp bà con nâng cao thu nhập, mà còn bảo vệ môi trường sống cho mai sau.
VOV.VN - Công an Sơn La đang triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2026.
VOV.VN - Người góp thông tin, người tham gia tìm kiếm, các lực lượng trách nhiệm với từng phần việc, từng mốc tiến độ. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được cả hệ thống chính trị ở Sơn La chung tay góp sức; với mong muốn sớm trả lại tên và đưa liệt sĩ trở về.
VOV.VN - Những dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vừa khởi động, hàng trăm thỏa thuận hợp tác được hình thành, cùng nhiều hợp đồng xuất khẩu vừa ký kết… đó là những kết quả thu hút đầu tư mang tính bứt phá của ngành cà phê Sơn La năm nay, khẳng định hiệu quả chiến lược của tỉnh trong phát triển lĩnh vực thế mạnh này.
VOV.VN - Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 - ngày hội tôn vinh người trồng cà phê, quảng bá sản phẩm Arabica đặc sản của vùng Tây Bắc, đã mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất với các đối tác trong nước và quốc tế, thêm động lực để cà phê Sơn La nâng cao giá trị và vươn xa trên thị trường.