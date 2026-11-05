Thứ Năm, 09:52, 05/11/2026

Con đường xanh – nối dài giá trị nông sản

VOV.VN - Một mớ rau, từ lúc còn nằm trên luống đến khi có mặt trong bữa cơm gia đình, phải đi qua những chặng đường nào? Làm thế nào để người nông dân không chỉ bán được nông sản, mà còn giữ lại nhiều hơn giá trị từ chính thành quả lao động ấy? Ở Sơn La, HTX Nông nghiệp 26/3 đang tìm lời giải bằng một con đường "xanh".