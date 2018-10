8 sai lầm nhiều người mắc phải khi làm móng

Dụng cụ riêng hoặc phải vệ sinh an toàn: Dù không bao giờ mong muốn nhưng nhiều khi việc làm móng tại những cửa hàng chất lượng thấp có thể khiến bạn bị nhiễm trùng. Do dùng chung bộ dụng cụ cắt, tỉa móng nên đây được cho là vật trung gian truyền nhiễm virus viêm gan B, C hay HIV hay đơn giản là 1 loại nấm thông thường. Vậy nên, hãy sắm cho mình một bộ làm móng riêng hoặc vệ sinh an toàn trước khi dùng chung.