9 loại thức uống giúp bạn khỏe mạnh hơn?

Nước: Nước là yếu tố không thể thiếu để có một cơ thể khỏe mạnh, tuy nhiên mức nước hợp lý cho mỗi người là khác nhau. Học viện y học đã chỉ ra rằng, một phụ nữ khỏe mạnh sống ở khí hậu ôn đới nên tiêu thụ 92 ounces (11,5 ly) nước mỗi ngày, còn nam giới cần 124 ounces (15,5 ly)/ 1 ngày. Cơ thể hấp thụ nước qua cả thực phẩm và đồ uống khác tuy nhiên hãy chắc rằng bạn uống nó 1l/1 giờ để có hiệu quả tối ưu. Nước chanh: Nó thực sự tốt cho cơ thể bạn, uống nước chanh ấm mỗi ngày sẽ giúp cải thiện tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ khoáng sản, các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C. Nước ép củ cải đường: Tuy chúng có mùi hơi khó chịu nhưng lại có những tác dụng đáng kinh ngạc đối với cơ thể. Nghiên cứu đã chỉ ra, một người uống 8 ounces nước củ cải đường mỗi ngày có lượng systolic và huyết áp ở mức vừa phải. Nó còn giúp giảm cholesterol, cải thiện sức bền khi luyện tập, ngăn ngừa ung thử, cung cấp kali, vitamin C và chất khoáng cho cơ thể. Cà phê: Uống cà phê mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, sơ gan, cải thiện tâm trạng và kéo dài tuổi thọ do chúng có lượng chất chống oxy hóa nhiều hơn rất nhiều trong trái cây và rau củ. Trà: Nếu bạn không thích cà phê thì trà chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Trà có chứa nhiều chất chống oxy hóa, polyphenol có tác dụng giảm viêm, chống lại nguy cơ mắc bệnh ung thư. Sữa: Sữa bò chứa nhiều chất khoáng, vitamin mang lại lợi ích cho não bộ và sức khỏe của bạn. Nhưng không phải tất cả loại sữa đều tốt và lời khuyên là hãy sử dụng sữa diệt trùng không đường. Trà giấm hay Kombucha: Khi lên men trà trong khoảng một tuần, men vi sinh được hình thành và trở thành ga, chúng sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa, có tính kháng khuẩn, kháng sinh giúp chống lại các vi khuẩn gây nghiễm trùng và nấm, cải thiện lượng cholesterol chỉ trong 30 ngày. Nước ép cà chua: Nó chứa một lượng lớn lycopene- một chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, làm giảm nguy cơ lên cơn đột quỵ. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng chúng thường xuyên, do cà chua chứa nhiều natri, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Ca cao nóng: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi hơn cả trà xanh và cà phê. Mặt khác, chúng cũng chứa chất béo gây bão hòa có ảnh hưởng xấu với cơ thể. Vậy nên, hãy sử dụng chúng với lượng vừa phải.

Nước: Nước là yếu tố không thể thiếu để có một cơ thể khỏe mạnh, tuy nhiên mức nước hợp lý cho mỗi người là khác nhau. Học viện y học đã chỉ ra rằng, một phụ nữ khỏe mạnh sống ở khí hậu ôn đới nên tiêu thụ 92 ounces (11,5 ly) nước mỗi ngày, còn nam giới cần 124 ounces (15,5 ly)/ 1 ngày. Cơ thể hấp thụ nước qua cả thực phẩm và đồ uống khác tuy nhiên hãy chắc rằng bạn uống nó 1l/1 giờ để có hiệu quả tối ưu. Nước chanh: Nó thực sự tốt cho cơ thể bạn, uống nước chanh ấm mỗi ngày sẽ giúp cải thiện tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ khoáng sản, các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C. Nước ép củ cải đường: Tuy chúng có mùi hơi khó chịu nhưng lại có những tác dụng đáng kinh ngạc đối với cơ thể. Nghiên cứu đã chỉ ra, một người uống 8 ounces nước củ cải đường mỗi ngày có lượng systolic và huyết áp ở mức vừa phải. Nó còn giúp giảm cholesterol, cải thiện sức bền khi luyện tập, ngăn ngừa ung thử, cung cấp kali, vitamin C và chất khoáng cho cơ thể. Cà phê: Uống cà phê mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, sơ gan, cải thiện tâm trạng và kéo dài tuổi thọ do chúng có lượng chất chống oxy hóa nhiều hơn rất nhiều trong trái cây và rau củ. Trà: Nếu bạn không thích cà phê thì trà chính là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Trà có chứa nhiều chất chống oxy hóa, polyphenol có tác dụng giảm viêm, chống lại nguy cơ mắc bệnh ung thư. Sữa: Sữa bò chứa nhiều chất khoáng, vitamin mang lại lợi ích cho não bộ và sức khỏe của bạn. Nhưng không phải tất cả loại sữa đều tốt và lời khuyên là hãy sử dụng sữa diệt trùng không đường. Trà giấm hay Kombucha: Khi lên men trà trong khoảng một tuần, men vi sinh được hình thành và trở thành ga, chúng sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa, có tính kháng khuẩn, kháng sinh giúp chống lại các vi khuẩn gây nghiễm trùng và nấm, cải thiện lượng cholesterol chỉ trong 30 ngày. Nước ép cà chua: Nó chứa một lượng lớn lycopene- một chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, làm giảm nguy cơ lên cơn đột quỵ. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng chúng thường xuyên, do cà chua chứa nhiều natri, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn. Ca cao nóng: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi hơn cả trà xanh và cà phê. Mặt khác, chúng cũng chứa chất béo gây bão hòa có ảnh hưởng xấu với cơ thể. Vậy nên, hãy sử dụng chúng với lượng vừa phải.