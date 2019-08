Hiệu quả giảm cân không ngờ của trứng gà

Lòng trắng trứng chứa choline - chất dinh dưỡng thiết yếu cho hoạt động trao đổi chất cũng như hỗ trợ giảm cân. Hoàn toàn không phải ý tưởng tồi nếu bạn đưa món trứng vào thực đơn hàng ngày để duy trì cân nặng lý tưởng. Vitamin D trong lòng trắng trứng sẽ giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh hơn. Protein trong trứng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Các chất dinh dưỡng như iod, selen trong trứng gà rất quan trọng để tạo hóc môn tuyên giáp - bộ phận quan trọng kiểm soát cân nặng cũng như điều chỉnh trao đổi chất trong cơ thể. Trứng gà là thực phẩm calo thấp. Một quả trứng to chỉ cung cấp 72 calo. Trứng gà giàu chất chống ô xi hóa như lutein và zeaxanthin. Các chất chống oxy hóa chưa được chứng minh là có thể làm giảm cân, nhưng lại giúp kiểm soát cân nặng một cách khỏe mạnh. Trứng không chứa đường - thành phần được chứng minh là thủ phạm làm tăng cân, thậm chí béo phì. Trứng là một trong những thực phẩm “đa năng” nhất. Bạn có thể ăn sáng, trưa, tối với trứng và rất dễ dàng thêm vào salad, sandwich hay bất cứ thực đơn giảm cân nào. Trứng giúp bạn ăn nhiều rau hơn khi chúng kết hợp với nhau. Chế độ ăn nhiều rau trong thực đơn sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn./.

CTV Chi Mai/VOV.VN (biên dịch)

Theo Eat this, not that