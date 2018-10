Những điều bạn chưa biết về làm đẹp bằng “mặt nạ ma cà rồng“

"Mặt nạ ma cà rồng" hay liệu pháp tiêm “huyết tương giàu tiểu cầu” hay làm đẹp bằng máu là phương cách sử dụng một số thành phần có trong máu của chính mình để giúp giữ gìn và phục hồi nhan sắc của cơ thể, mà chủ yếu là sự tươi trẻ của làn da. Sau khi một lượng máu nhỏ khoảng 30ml được lấy ra khỏi cơ thể giống như cách lấy máu khi làm xét nghiệm, chúng sẽ được xử lý bằng thiết bị ly tâm chuyên dụng để có được dung dịch huyết tương chứa khối lượng tiểu cầu nhiều gấp 3 - 7 lần máu bình thường (máu bình thường có 150.000 - 400.000 tiểu cầu/mm3). Đó chính là huyết tương đã được làm giàu tiểu cầu. Khi sử dụng, huyết tương này có thể được pha thêm một số thành phần khác như các vitamin, fillers, collagen,... và được đưa vào các vùng cơ thể với độ nông sâu khác nhau tùy theo yêu cầu điều trị bằng các dụng cụ như kim chích, kim lăn (roller) hay cây bút. Nhiều người nổi tiếng cũng quảng bá cho hình thức làm đẹp này và tuyên bố rằng nó có thể giúp bạn có làn da trẻ đẹp, hết nám, tàn nhang. Hình ảnh Kim Kardashian trải nghiệm phương pháp làm đẹp này và đăng tải hình ảnh vào năm 2013. Nhưng đó chỉ là những người may mắn, còn không những đau đớn của liệu trình chỉ đem lại tiềm ẩn nguy cơ bị nhiễm trùng máu, viêm gan B, viêm gan C, thậm chí là HIV. Tại New Mexico (Mỹ), sau khi thực hiện làm đẹp bằng máu ở một spa ở Albuquerque, một khách hàng bị nhiễm trùng máu. Các quan chức y tế New Mexico cảnh báo những khách hàng thực hiện phương pháp làm đẹp cần xét nghiệm HIV và viêm gan. Trên trang CBS News có viết: "Chúng tôi tiến hành kiểm tra vì một khách hàng của VIP Spa đã phát hiện tình trạng nhiễm trùng có thể là kết quả của một thủ thuật được thực hiện tại spa này", theo nhà dịch tễ học Michael Landen thuộc Cơ quan y tế New Mexico. Nguyên nhân những bệnh nhân bị nhiễm trùng máu tại Mỹ sau khi sử dụng liệu trình làm đẹp này là do nhân viên của cơ sở làm đẹp không thực hiện đầy đủ quy trình vệ sinh cho dụng cụ. Và sau đó, chủ của cơ sở làm đẹp chỉ biết cách xin lỗi, kêu gọi hàng chục khách hàng của mình tới bệnh viện để kiểm tra. Hiện tại, phương pháp làm đẹp "ma cà rồng" vẫn gây tranh cãi và chưa được khoa học chứng minh trong các nghiên cứu.

