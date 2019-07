Những thực phẩm bạn có thể ăn thỏa thích mà không lo tăng cân

Cà chua nổi tiếng vì có lycopene - chất chống oxy hóa thuộc họ carotenoid, giúp chống lại các bệnh mạn tính. Ngoài ra, cà chua còn giàu vitamin A, C, B2 cũng như folate, crom, kali và chất xơ. Một quả cà chua cỡ vừa chỉ cung cấp khoảng 25 calo.

Quả bưởi - Các nghiên cứu cho thấy, thêm bưởi vào thực đơn sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả. Đó là vì bưởi giàu chất xơ, có thể kiềm chế cơn đói bằng cách cân bằng huyết áo và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Mỗi quả bưởi chỉ cung cấp khoảng 100 calo. Ngoài ra vitamin C trong trái bưởi còn giúp giảm đáng kể các vấn đề sức khỏe như thư, bệnh tim mạch.

