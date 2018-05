Nước mía hỗ trợ giảm cân một cách khó tin

Nước mía không có chất béo: Nước ép mía không có chất béo và có vị ngọt tự nhiên, vì vậy, khi uống nước mía bạn không cần phải lo lắng về việc bổ sung thêm calo. Những người đang có kế hoạch giảm cân nên uống mía. Đây là một trong những lợi ích nước mía đem lại cho bạn. Nước mía có chứa chất xơ: Một cốc nước mía chứa khoảng 13 gram chất xơ, tương đương 52% lượng chất xơ hàng ngày. Chế độ ăn uống chất xơ giúp thúc đẩy giảm cân vì nó giữ dạ dày của bạn đầy đủ trong một thời gian dài, ngăn ngừa ăn quá nhiều và kiềm chế cảm giác thèm ăn. Giảm cholesterol xấu: Thực phẩm có chứa chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol có thể làm tăng mức cholesterol. Một lượng lớn cholesterol xấu gây ra béo phì và cũng có thể làm giảm cholesterol tốt (HDL) trong cơ thể. Nước mía không chứa cholesterol và thậm chí có thể chống lại cholesterol xấu có trong máu. Tốt cho người bệnh gout: Một trong những lợi ích của nước mía là cải thiện sức khỏe đường ruột. Hệ thống tiêu hóa và ruột khỏe mạnh có liên quan đến giảm cân. Nước mía giúp cải thiện đường ruột, giảm táo bón, xử lý axit và ợ nóng do đó, giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chứa đặc tính chống viêm: Bạn có biết rằng một số người không thể giảm cân do bị viêm cơ thể? Viêm sẽ ức chế một người giảm dù có một chế độ ăn uống nghiêm ngặt và tập thể dục thường xuyên. Vì vậy, bạn nên bắt đầu uống nước ép mía vì nó giúp ngăn ngừa tình trạng viêm vì nó chứa các đặc tính kháng viêm. Nó sẽ giúp giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, đừng quên tập thể dục và duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Tăng cường trao đổi chất: Chuyển hóa là quá trình qua đó cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Nước mía có chứa các đặc tính giải độc có thể làm sạch các chất độc không mong muốn, bên cạnh việc tăng cường sự trao đổi chất. Một sự trao đổi chất tốt sẽ giúp đốt cháy chất béo hiệu quả hơn. Tăng cường năng lượng: Nước mía có chứa đường tự nhiên, điều này giúp tăng cường năng lượng ngay lập tức cho cơ thể, đặc biệt là khi làm việc. Uống nước ép mía không chỉ làm tăng năng lượng mà còn tăng sức chịu đựng. Nước mía cũng có tính kiềm và do đó trung hòa axit trong cơ thể. Môi trường kiềm trong cơ thể giúp kích thích giảm cân nhanh. Thời gian tốt nhất để uống nước ép mía: Một thực tế thú vị về nước mía là nó được sử dụng từ hàng ngàn năm nay. Nhưng liều lượng được khuyến cáo khi uống nước mía là 100 đến 200 ml và nên uống vào buổi chiều.

