Sai lầm thường gặp khi cố gắng giảm cân

Không đọc chú ý. Nên kiểm tra nhãn dinh dưỡng, thay vì tin hoàn toàn vào thông tin quảng cáo là thực phẩm lành mạnh. Ngoài ra còn có rất nhiều đường, thường "ngụy trang" thành những từ như fructose, glucose, dextrose, maltose và sucrose. Luôn kiểm tra danh sách các thành phần dinh dưỡng ở mặt sau bao bì, và đừng quên lưu ý đến khẩu phần ăn. Bằng cách này, bạn sẽ đảm bảo rằng bạn chỉ ăn những gì bạn thực sự cần. Kiểm tra cân nặng quá thường xuyên. Điều cần nhớ là giảm cân lành mạnh, thành công là một quá trình chậm. Cân nặng có thể bị ảnh hưởng bởi các lý do khác nhau như sự dao động trọng lượng tự nhiên trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc tăng cơ thông qua tập luyện thể lực. Thay vào đó, hãy thử sử dụng thước đo xung quanh eo, hông và đùi để theo dõi sự tiến bộ mỗi tuần một lần. Tập trung vào cardio và bỏ qua tập thể lực. Kết hợp cardio và luyện tập thể lực sẽ cho kết quả tốt nhất. Bạn có thể thực hiện chúng vào những ngày luân phiên hoặc ngay cả trong cùng một ngày nếu bạn có đủ thời gian. Đồ uống nhiều đường và calo. Thay vào đó hãy uống nước. Nếu bạn không thể chịu được sự nhạt nhẽo của nước, hãy thử thêm chanh, hoa quả hoặc lá bạc hà để tăng hương vị. Trà xanh cũng là một lựa chọn tốt. Bỏ bữa. Có lẽ sai lầm phổ biến nhất mà mọi người làm khi cố gắng giảm cân là bỏ bữa sáng hoặc bữa tối. Tuy nhiên, bỏ qua các bữa ăn không chỉ làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn mà còn làm cho bạn có nhiều khả năng ăn vặt và ăn quá nhiều vào cuối ngày. Hạn chế khẩu phần quá nhiều. Giảm khẩu phần là một trong những việc thông thường nhất của những người cố gắng giảm cân. Khi được thực hiện đúng, nó thực sự tốt. Tuy nhiên, bạn không nên ăn những khẩu phần ít đến mức bạn thường cảm thấy đói. Thứ nhất, điều đó rõ ràng là không lành mạnh. Thứ hai, khi lượng calorie quá thấp, quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại để cố gắng bảo toàn năng lượng. Chọn thực phẩm chế biến ít chất béo và không có chất béo. Thức ăn ít chất béo và không mỡ thường được quảng bá là lựa chọn ăn uống lành mạnh - và nhiều người tin điều này. Những gì họ không biết là những thức ăn này thường được chế biến với đường và các chất phụ gia khác để cải thiện hương vị. Không đủ giấc ngủ. Sự thiếu ngủ dẫn đến mức độ leptin ("hormon no") giảm xuống trong khi ghrelin ("hormon đói") được sản xuất quá mức. Kết quả là, bạn sẽ luôn cảm thấy đói, vì vậy bạn sẽ ăn nhiều hơn và trọng lượng cơ thể của bạn sẽ tăng lên. Không ăn đủ chất xơ. Khi bạn đang cố gắng giảm cân, điều quan trọng là phải kết hợp đủ thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn uống. Chất xơ hòa tan đặc biệt hữu ích vì nó hấp thụ nước và chuyển sang dạng gel, di chuyển từ từ qua hệ thống tiêu hóa và làm cho bạn cảm thấy no. Chất xơ cũng được biết là làm chậm quá trình hấp thụ chất béo. Có những kỳ vọng không thực tế. Thiết lập những mục tiêu thực tế, lâu dài cho việc giảm cân là điều bắt buộc. Điều dễ hiểu là bạn muốn giảm cân càng nhiều càng tốt và nhanh nhất có thể. Cần kỳ vọng thực tế và hiểu rằng giảm cân là một quá trình dần dần sẽ giúp bạn vững tâm và không bị chán nản. Ăn quá nhiều thức ăn lành mạnh. Calo vẫn là calo (và lượng calo dư thừa có nghĩa là cân nặng thừa), ngay cả khi chúng có trong các thực phẩm lành mạnh.

Không đọc chú ý. Nên kiểm tra nhãn dinh dưỡng, thay vì tin hoàn toàn vào thông tin quảng cáo là thực phẩm lành mạnh. Ngoài ra còn có rất nhiều đường, thường "ngụy trang" thành những từ như fructose, glucose, dextrose, maltose và sucrose. Luôn kiểm tra danh sách các thành phần dinh dưỡng ở mặt sau bao bì, và đừng quên lưu ý đến khẩu phần ăn. Bằng cách này, bạn sẽ đảm bảo rằng bạn chỉ ăn những gì bạn thực sự cần. Kiểm tra cân nặng quá thường xuyên. Điều cần nhớ là giảm cân lành mạnh, thành công là một quá trình chậm. Cân nặng có thể bị ảnh hưởng bởi các lý do khác nhau như sự dao động trọng lượng tự nhiên trong chu kỳ kinh nguyệt hoặc tăng cơ thông qua tập luyện thể lực. Thay vào đó, hãy thử sử dụng thước đo xung quanh eo, hông và đùi để theo dõi sự tiến bộ mỗi tuần một lần. Tập trung vào cardio và bỏ qua tập thể lực. Kết hợp cardio và luyện tập thể lực sẽ cho kết quả tốt nhất. Bạn có thể thực hiện chúng vào những ngày luân phiên hoặc ngay cả trong cùng một ngày nếu bạn có đủ thời gian. Đồ uống nhiều đường và calo. Thay vào đó hãy uống nước. Nếu bạn không thể chịu được sự nhạt nhẽo của nước, hãy thử thêm chanh, hoa quả hoặc lá bạc hà để tăng hương vị. Trà xanh cũng là một lựa chọn tốt. Bỏ bữa. Có lẽ sai lầm phổ biến nhất mà mọi người làm khi cố gắng giảm cân là bỏ bữa sáng hoặc bữa tối. Tuy nhiên, bỏ qua các bữa ăn không chỉ làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn mà còn làm cho bạn có nhiều khả năng ăn vặt và ăn quá nhiều vào cuối ngày.

Hạn chế khẩu phần quá nhiều. Giảm khẩu phần là một trong những việc thông thường nhất của những người cố gắng giảm cân. Khi được thực hiện đúng, nó thực sự tốt. Tuy nhiên, bạn không nên ăn những khẩu phần ít đến mức bạn thường cảm thấy đói. Thứ nhất, điều đó rõ ràng là không lành mạnh. Thứ hai, khi lượng calorie quá thấp, quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại để cố gắng bảo toàn năng lượng.

Chọn thực phẩm chế biến ít chất béo và không có chất béo. Thức ăn ít chất béo và không mỡ thường được quảng bá là lựa chọn ăn uống lành mạnh - và nhiều người tin điều này. Những gì họ không biết là những thức ăn này thường được chế biến với đường và các chất phụ gia khác để cải thiện hương vị. Không đủ giấc ngủ. Sự thiếu ngủ dẫn đến mức độ leptin ("hormon no") giảm xuống trong khi ghrelin ("hormon đói") được sản xuất quá mức. Kết quả là, bạn sẽ luôn cảm thấy đói, vì vậy bạn sẽ ăn nhiều hơn và trọng lượng cơ thể của bạn sẽ tăng lên.

Không ăn đủ chất xơ. Khi bạn đang cố gắng giảm cân, điều quan trọng là phải kết hợp đủ thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn uống. Chất xơ hòa tan đặc biệt hữu ích vì nó hấp thụ nước và chuyển sang dạng gel, di chuyển từ từ qua hệ thống tiêu hóa và làm cho bạn cảm thấy no. Chất xơ cũng được biết là làm chậm quá trình hấp thụ chất béo. Có những kỳ vọng không thực tế. Thiết lập những mục tiêu thực tế, lâu dài cho việc giảm cân là điều bắt buộc. Điều dễ hiểu là bạn muốn giảm cân càng nhiều càng tốt và nhanh nhất có thể. Cần kỳ vọng thực tế và hiểu rằng giảm cân là một quá trình dần dần sẽ giúp bạn vững tâm và không bị chán nản.

Ăn quá nhiều thức ăn lành mạnh. Calo vẫn là calo (và lượng calo dư thừa có nghĩa là cân nặng thừa), ngay cả khi chúng có trong các thực phẩm lành mạnh.