Nữ diễn viên quê Thanh Hóa gây chú ý với màn chặn xe “cưa” Duy Hưng

VOV.VN - Sau 4 năm gần như vắng bóng trên phim truyền hình để sinh con và học thạc sĩ, Trang Moon trở lại với vai Tươi trong “Căn nhà không mái che”. Tạo hình lòe loẹt, cách nói chuyện tưng tửng cùng màn đứng giữa đường chặn xe tải để “cưa” Toản (Duy Hưng đóng) khiến nữ diễn viên bất ngờ được khán giả chú ý trở lại.