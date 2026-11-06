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770 giáo viên kiều bào dự tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt trực tuyến năm 2026

Thứ Sáu, 19:59, 06/11/2026
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VOV.VN - Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt trực tuyến năm 2026 thu hút 770 giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, lan tỏa tình yêu tiếng Việt và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày 6/11, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài theo hình thức trực tuyến năm 2026. Theo số liệu đăng ký của Ban Tổ chức, Khóa tập huấn thu hút 770 học viên đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thể hiện nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn và tâm huyết của đội ngũ giáo viên kiều bào đối với việc gìn giữ, truyền dạy tiếng Việt trong cộng đồng.

770 giao vien kieu bao du tap huan phuong phap day tieng viet truc tuyen nam 2026 hinh anh 1

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên chào mừng các đại biểu, giảng viên và học viên tham dự Khóa tập huấn; trân trọng ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các thầy cô trong duy trì lớp học tiếng Việt ở nước ngoài. Nhiều giáo viên dành thời gian ngoài giờ làm việc, vào ngày cuối tuần để chuẩn bị bài giảng, vận động phụ huynh, tìm kiếm học liệu và nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Chủ nhiệm Ủy ban nhấn mạnh tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn gắn với tình cảm gia đình, ký ức và bản sắc dân tộc. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giữ gìn tiếng Việt góp phần củng cố sự gắn bó giữa các thế hệ, bồi đắp tình cảm với quê hương, đồng thời phát huy nguồn lực văn hóa trong giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

770 giao vien kieu bao du tap huan phuong phap day tieng viet truc tuyen nam 2026 hinh anh 2
Theo số liệu đăng ký của Ban Tổ chức, Khóa tập huấn thu hút 770 học viên đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ

Khóa tập huấn là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ sở giáo dục, hội đoàn và gia đình trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiếp nối khóa tập huấn trực tiếp tháng 8/2026, chương trình trực tuyến lần này mở rộng cơ hội tiếp cận cho giáo viên tại nhiều địa bàn. Chủ nhiệm Ủy ban đề nghị chú trọng tính thực tiễn, lấy người học làm trung tâm, lựa chọn phương pháp phù hợp với độ tuổi, môi trường ngôn ngữ và điều kiện của từng cộng đồng. Các câu chuyện, trò chơi, bài hát, trải nghiệm văn hóa và tình huống giao tiếp gần gũi cần được vận dụng để khơi dậy hứng thú và sự tự tin sử dụng tiếng Việt của học sinh.

Đề cập vai trò của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, Chủ nhiệm Ủy ban cho rằng các công cụ mới cần được sử dụng có chọn lọc, có kiểm chứng và phục vụ mục tiêu giáo dục; sự thấu hiểu, khả năng truyền cảm hứng và tình yêu tiếng Việt của người thầy vẫn giữ vai trò quan trọng. Ông đề nghị Ban Tổ chức, giảng viên tăng cường chia sẻ học liệu, duy trì kết nối chuyên môn sau khóa học; khuyến khích học viên trao đổi kinh nghiệm, phản ánh khó khăn để gắn kiến thức chuyên môn trong nước với thực tiễn giảng dạy tại cộng đồng.

770 giao vien kieu bao du tap huan phuong phap day tieng viet truc tuyen nam 2026 hinh anh 3
Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, khẳng định Khóa tập huấn đáp ứng nguyện vọng được đồng hành, hỗ trợ trong công tác dạy và học tiếng Việt của kiều bào, đặc biệt đối với các thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Với hơn một thập kỷ phối hợp cùng Ủy ban trong bồi dưỡng giáo viên kiều bào, nhà trường xây dựng chương trình theo hướng khoa học, thiết thực, do đội ngũ chuyên gia về giảng dạy tiếng Việt trực tiếp giảng dạy.

PGS.TS. Đặng Hồng Sơn trân trọng ghi nhận vai trò của các giáo viên trong lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới từng gia đình và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông bày tỏ tin tưởng Khóa tập huấn sẽ giúp học viên tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới giảng dạy tiếng Việt vững mạnh, bền vững; mong muốn các hoạt động bồi dưỡng, kết nối tiếp tục được duy trì thường niên.

770 giao vien kieu bao du tap huan phuong phap day tieng viet truc tuyen nam 2026 hinh anh 4
PGS.TS. Đặng Hồng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Thông qua Khóa tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn những kiến thức và kinh nghiệm được trao đổi sẽ được vận dụng hiệu quả vào từng lớp học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt, khuyến khích sự đồng hành của gia đình và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Việt thường xuyên trong cộng đồng. Chương trình tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan trong nước và cơ sở đào tạo đối với đội ngũ giáo viên kiều bào, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường sự gắn kết của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Diệp Thảo/VOV.VN
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