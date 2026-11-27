Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ đã chào Thống đốc Queensland Thomas Bradley; gặp Chủ tịch Quốc hội bang Queesland Pat Weir, Lãnh đạo Đối lập Steven Miles; làm việc với nhiều quan chức chính quyền bang, trong đó có Bộ trưởng Môi trường và Du lịch, Khoa học và Đổi mới sáng tạo Andrew Powell - đại diện cho Thủ hiến Queensland, quyền Bộ trưởng Tư pháp Debra Mullins, Ủy viên Hội đồng Thành phố Brisbane Sandy Landers - đại diện cho Thị trưởng Brisbane, Thị trưởng Thành phố Gold Coast Tom Tate và các doanh nghiệp tiêu biểu của tiểu bang. Đại sứ cũng có buổi gặp mặt thân mật với lãnh đạo và đại diện Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại bang Queensland.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Thống đốc bang Queensland Thomas Bradley. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Tại các buổi làm việc, Đại sứ Phạm Hùng Tâm chia sẻ mục đích chuyến thăm Queensland lần này là nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được giữa hai nước trong chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8/2026. Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá Queensland là một trong số các đối tác quan trọng của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, chiếm tới 30% tổng kim ngạch giữa hai nước. Queensland là một trong hai bang của Australia đặt Văn phòng Thương mại ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 8 của Queensland với việc nhập khẩu nhiều sản phẩm của Queensland như than và các sản phẩm năng lượng, thịt bò, ngũ cốc và bông. Hợp tác giáo dục là điểm sáng với số lượng sinh viên Việt Nam lựa chọn các đại học của Queensland ngày càng gia tăng, hiện đạt tới 3.000 sinh viên. Queensland cũng là bang tiếp nhận 50 lao động nông nghiệp Việt Nam đầu tiên sang Australia theo thỏa thuận được ký kết giữa hai nước.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm và Thống đốc bang Queensland Thomas Bradley. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho rằng, Queensland vẫn còn nhiều dư địa, tiềm năng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại đầu tư; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nghiên cứu biển; năng lượng, khoáng sản; giáo dục; du lịch… Theo đó, Đại sứ đề nghị chính quyền bang Queensland tạo điều kiện để các sản phẩm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu nhiều hơn vào Queensland; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu các cơ hội đầu tư, mua bán, hợp tác sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp Queensland, đặc biệt trên lĩnh vực khai khoáng, để đảm bảo khả năng tự chủ chiến lược lâu dài. Đại sứ đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Queensland đầu tư mạnh hơn vào Việt Nam, trong đó trọng tâm vào các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản; nuôi trồng, chế biến hải sản; sản xuất các sản phẩm len sợi…

Đại sứ Phạm Hùng Tâm gặp Bộ trưởng Môi trường và Du lịch, Khoa học và Đổi mới sáng tạo Andrew Powell. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng của hai bên trong hợp tác nghiên cứu chung trên các lĩnh vực công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, khoa học biển…; nêu đề xuất thành lập Quỹ nghiên cứu chung giữa bang Queesland và các tổ chức phù hợp của Việt Nam.

Về phần mình, lãnh đạo chính quyền Queensland khẳng định coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, xác định Việt Nam là một trong những thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp Queensland ở khu vực Đông Nam Á, ủng hộ các ý tưởng của Đại sứ Phạm Hùng Tâm trong thúc đẩy quan hệ với Queensland.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm gặp lãnh đạo Đối lập tại bang Queensland Steven Miles. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Thống đốc Thomas Bradley bày tỏ sự ủng hộ cao đối với việc tiếp tục đưa lao động nông nghiệp Việt Nam sang Queensland, sẵn sàng tiếp nhận các đợt lao động mới theo thỏa thuận của hai nước. Bộ trưởng Andrew Powell mong muốn thu hút thêm khách du lịch Việt Nam đến Australia; nhất trí xem xét khả năng triển khai các dự án nghiên cứu chung về khoa học công nghệ và sớm phản hồi về đề xuất này.

Chủ tịch Quốc hội Pat Weir tán đồng với quan điểm cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp; đánh giá Queensland và Việt Nam đã có mối quan hệ gần gũi nên việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác sẽ có nhiều thuận lợi; đồng thời đánh giá cao những đóng góp rất tích cực của cộng đồng người Việt cho sự phát triển của Queensland. Lãnh đạo thành phố Brisbane, Gold Coast và nhiều doanh nghiệp bang Queensland đều mong muốn mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư song phương, trong đó có việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nguyên liệu len đầu tiên của Australia tại Việt Nam.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm thăm Trung tâm Công nghệ lượng tử của Đại học Griffith. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ lượng tử của Đại học Griffith (QUATRI) và Khu phức hợp về nghiên cứu Y khoa, đổi mới sáng tạo của Thành phố Gold Coast (HK), Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay, trong đó công nghệ lượng tử và y khoa là những lĩnh vực trọng điểm. Đại sứ bày tỏ mong muốn QUATRI, HK sẽ có những dự án hợp tác cụ thể với các đối tác Việt Nam, có thể tập trung vào các dự án nghiên cứu chung hoặc các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho Việt Nam.

Giáo sư Erik Streed, Giám đốc Viện QUATRI bày tỏ ủng hộ thúc đẩy để QUATRI có các dự án hợp tác nghiên cứu với các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam, sẵn sàng giúp đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ lượng tử và công nghệ Nano.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm thăm Khu phức hợp về nghiên cứu Y khoa, đổi mới sáng tạo. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Ông Craig Rowsell, Giám đốc HK cho biết sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Y tế và công nghệ của Việt Nam phát triển hoạt động kinh doanh tại Thành phố Gold Coast.

Thị trưởng Thành phố Gold Coast Tom Tate nhắc lại chuyến thăm thành phố mới đây của đoàn công tác thành phố Đà Nẵng, bày tỏ hy vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa Thành phố Gold Coast với Thành phố Đà Nẵng nói riêng và các địa phương Việt Nam nói chung trên lĩnh vực giáo dục, du lịch, thành lập các công ty liên doanh. Thị trưởng Tom Tate cũng mong muốn sớm thiết lập được đường bay thẳng từ Gold Coast đến Đà Nẵng nhằm gia tăng kết nối, hỗ trợ tích cực cho hoạt động giao lưu, hợp tác.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm gặp Thị trưởng thành phố Gold Coast Tom Tate. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia

Đại diện Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại bang Queensland đã trao đổi về những phương hướng thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ giữa sở tại với các địa phương Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Australia.