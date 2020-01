Căng thẳng Mỹ-Iran: Khuyến cáo công dân Việt Nam không tới nơi bị ảnh hưởng

Tên lửa đạn đạo Iran rời bệ phóng rạng sáng 8/1. Ảnh: Fars News.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/1 cho biết, trước những diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran, Bộ Ngoại giao đã có những chỉ đạo kịp thời đối với các cơ quan đại diện Việt Nam trong khu vực để sẵn sàng có các biện pháp cần thiết bảo hộ công dân.



“Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam, ngày 8/1, Bộ Ngoại giao ra thông báo khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đến các nước trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng bởi xung đột, lưu ý các công dân đang có mặt tại các nước bị ảnh hưởng tránh đến các khu vực đã được nước sở tại khuyến cáo; thường xuyên theo dõi bám sát hướng dẫn của các cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của bản thân” bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Lên phương án đảm bảo an toàn cho lao động Việt Nam tại Trung Đông VOV.VN - Theo thống kê, hiện có khoảng 10.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở khu vực Trung Đông.

Tạm dừng đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại Trung Đông VOV.VN - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu tạm dừng đưa người lao động đến làm việc tại Trung Đông do căng thẳng leo thang.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin thêm, Bộ Ngoại giao cũng đã công bố đường dây nóng bảo vệ công dân của tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực để công dân liên lạc trong trường hợp cần trợ giúp; chỉ đạo các cơ quan đại diện trong khu vực cũng như các đơn vị có liên quan ở trong nước theo dõi sát tình hình, sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết./.