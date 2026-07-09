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Chưa ghi nhận có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Trung Quốc

Thứ Năm, 16:55, 09/07/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết, lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo Trung Quốc sau đợt mưa lũ, lốc xoáy và sạt lở gây thiệt hại nghiêm trọng. Đến nay, chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng, các cơ quan đại diện vẫn theo dõi sát tình hình để sẵn sàng bảo hộ khi cần thiết.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở gây ra tại một số địa phương của Trung Quốc, đồng thời khẳng định đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai này.

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Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ ở mức cao nhất. (Ảnh: SCMP)

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Cũng trong ngày 8/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: “Chúng tôi xin được gửi đến Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là nhân dân Quảng Tây, những lời chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, thiệt hại do thiên tai vừa gây ra”.

Về tình hình công dân Việt Nam tại Trung Quốc, người phát ngôn cho biết, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đang liên tục cập nhật diễn biến.

“Theo thông tin mới nhất từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào của công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong các trận thiên tai vừa qua tại Trung Quốc”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết, kịp thời trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp khó khăn. Đồng thời, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc chủ động theo dõi tình hình thời tiết, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, công dân có thể liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc để được hỗ trợ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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