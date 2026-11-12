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Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và ẩm thực Việt Nam quy mô lớn sắp diễn ra tại Lào

Thứ Năm, 17:56, 12/11/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu thể thao, diễu hành trang phục truyền thống và tôn vinh ẩm thực đặc sắc tại thủ đô Vientiane.

 

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là chương trình giao lưu bóng đá giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và 11 Cơ quan đối ngoại của Lào sẽ diễn ra vào ngày 13/11 tại thủ đô Vientiane. Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các cán bộ làm công tác đối ngoại và thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe.

chuoi su kien van hoa, the thao va am thuc viet nam quy mo lon sap dien ra tai lao hinh anh 1
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Bên cạnh đó, Hội Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào cũng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình diễu hành mang chủ đề "Sắc màu Di sản Áo dài Việt Nam". Chương trình thu hút khoảng 300 người tham gia trình diễn trang phục truyền thống, bao gồm thành viên thuộc Câu lạc bộ Di sản Áo dài và các cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam.

Đặc biệt, "Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tại Lào" sẽ diễn ra vào ngày 19/11 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam. Khách tham dự sẽ được thưởng thức ẩm thực tinh hoa 3 miền của Việt Nam, tham quan Triển lãm ảnh "Việt Nam - Đất nước - Con người", cùng các gian hàng văn hóa và không gian giới thiệu ẩm thực.

Nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động văn hóa trong việc gắn kết cộng đồng và lan tỏa giá trị di sản dân tộc tại đất nước bạn Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết: "Các chương trình biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao văn hóa và ẩm thực 3 miền không chỉ gia tăng sự gắn kết giữa các cấp hội với bà con trong cộng đồng, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần bảo tồn, duy trì và quảng bá truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam đến các bạn Lào cũng như bạn bè quốc tế".

Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và ẩm thực tại thủ đô Vientiane năm 2026 là cầu nối ý nghĩa góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Trần Tuấn/VOV-Vientiane
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